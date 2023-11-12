Звезда "Игры престолов" Хафтор Бьернссон сообщил о смерти своей нерожденной дочери

Актер и один из самых сильных людей мира сообщил, что у его жены Келси Хенсон случилась поздняя потеря плода после того, как их дочь Грейс родилась на 21 неделе беременности.

Звезда "Игры престолов" Хафтор "Тор" Бьернссон рассказал, что у его жены Келси Хенсон случилась поздняя потеря плода. Актер, наиболее известный по роли Григора Клигана по прозвищу "Гора", в сериале HBO, поделился в соцсетях, что Грейс Морган Хафторсдоттир родилась на сроке 21 с половиной недели, пишет Daily Mail.

Опубликовав снимок с женой, Хафтор подписал публикацию: "С большой скорбью мы сообщаем о рождении нашей дочери, Грейс Морган Хафторсдоттир, родившейся 8 ноября на сроке беременности 21,5 недели. После заметного замедления движений мы обнаружили, что ее сердце перестало биться. Слова не могут описать нашу боль от этой потери или наше счастье от возможности провести хоть немного времени с нашей дочерью".

Хафтор с грустью написал о потере ребенка и отметил, что дух Грейс "живет через нас, ее братьев и сестер. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время, поскольку мы скорбим об этой невыносимой утрате. Спасибо всем за добрые слова и поддержку".

Хафтор Бьернссон с женой

У Тора и Келси уже есть трехлетний сын Стормур, и о новой беременности они сообщили только несколько недель назад.

Тогда Хафтор написал, что очень рад сообщить, что их семья становится больше.

Хафтор Бьернссон с семьей

Бьернссон и Хенсон поженились в октябре 2018 года на родине актера, в Исландии.

После свадьбы Бьернссон поделился фотографией себя и своей супруги, написав: "С большим удовольствием теперь я могу называть Келси Морган Хенсон своей женой!".

Напомним, Хафтор Бьернссон — исландский спортсмен и актер, победитель (2018) и многократный призер соревнований за звание "Самый сильный человек планеты".

Хафтор прославился ролью Григора Клигана по прозвищу "Гора" в хитовом сериале "Игра престолов". Также он снимался в фильме "Варяг" 2022 года. Он получил эту роль благодаря своей невероятной силе и высоком росту – 206 см.

Хафтор на соревнованиях силачей 2015 года "Сильнейший викинг мира"в Норвегии умудрился побить тысячелетний рекорд. Силач протащил 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперед. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, прежде чем сломать спину.

Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри посетил тренировочный лагерь исландского стронгмена Хафтора Бьернссона.