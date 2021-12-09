Померились мускулами: Тайсон Фьюри встретился с актером из "Игры Престолов" (фото)

Британский боксер побывал в гостях у многократного призера премии "Самый сильный человек планеты".

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри посетил тренировочный лагерь исландского стронгмена Хафтора Бьернссона. Об этом на своей странице в Instagram написал сам стронгмен.

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"Пик спортивной формы мужского тела против меня. Все шутки в сторону, какая честь встретить сегодня Тайсона Фьюри и посетить одно из его шоу! Будем рады узнать больше от самого чемпиона в ближайшем будущем", — написал Бьернссон.

[ + – ] Тайсон Фьюри и Хафтор Бьернссон

Оба спортсмена имеют одинаковый рост — 206 сантиметров. Обычно Тайсон Фьюри, как минимум, на голову выше всех своих соперников. О причине своего визита к исландскому стронгмену Фьюри так и не рассказал.

Чем известен Хафтор Бьернссон?

Исландский спортсмен специализируется на выступлениях в пауэрлифтинге (силовом троеборье). Бьернссон провел дебютный поединок в профессиональном боксе в январе 2021 против Стивена Уорда. Поскольку бой носил выставочный характер, его результатом стала ничья.

В 2020 году Хафтор Бьернссон стал победителем конкурса силачей Arnold Strongman Classic.

Широкой аудитории Хафтор Бьернссон стал известен благодаря роли Клигана Горы в сериале "Игра Престолов". После этого опыта, Бьернссон начал карьеру актера. Он снялся в четырех художественных фильмах.

Тайсон Фьюри: когда следующий бой?

Накануне Фокус сообщал, что WBC определила обязательного претендента на чемпионский пояс в супертяжелом весе. Им стал британец Диллиан Уайт, которому теперь предстоит бой против Фьюри. Впрочем, на данный момент пока неизвестно, где состоится бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт.

Напомним, что Тайсон Фьюри защитил чемпионский титул в октябре 2021 года, нокаутировав Деонтея Уайлдера. Это был третий бой между этими соперниками: 1 декабря 2018 года они не выявили сильнейшего, а 22 февраля 2020 победу праздновал Фьюри.