Помірялися м'язами: Тайсон Ф'юрі зустрівся з актором із "Гри Престолів" (фото)

Британський боксер побував у гостях у багаторазового призера премії "Найсильніша людина планети".

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відвідав тренувальний табір ісландського стронгмена Гафтора Бйорнссона. Про це на своїй сторінці в Instagram написав сам стронгмен.

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"Пік спортивної форми чоловічого тіла проти мене. Усі жарти вбік, яка честь зустріти сьогодні Тайсона Ф'юрі та відвідати одне з його шоу! Будемо раді дізнатися більше від самого чемпіона в найближчому майбутньому", — написав Бйорнссон.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі та Гафтор Бйорнссон

Обидва спортсмени мають однаковий зріст — 206 сантиметрів. Зазвичай Тайсон Ф'юрі, як мінімум, на голову вищий за всіх своїх суперників. Про причину свого візиту до ісландського стронгмена Ф'юрі так і не розповів.

Чим відомий Гафтор Бйорнссон?

Ісландський спортсмен спеціалізується на виступах у паверліфтингу (силовому триборстві). Бйорнссон провів дебютний поєдинок у професійному боксі в січні 2021 року проти Стівена Ворда. Оскільки бій мав виставковий характер, його результатом стала нічия.

У 2020 році Гафтор Бйорнссон став переможцем конкурсу силачів Arnold Strongman Classic.

Широкій аудиторії Гафтор Бйорнссон став відомий завдяки ролі Клігана Грегорі в серіалі "Гра Престолів". Після цього досвіду Бйорнссон почав кар'єру актора. Він знявся у чотирьох художніх фільмах.

Тайсон Ф'юрі: коли наступний бій?

Напередодні Фокус повідомляв, що WBC визначила обов'язкового претендента на чемпіонський пояс у надважкій вазі. Ним став британець Ділліан Вайт, який тепер має бій проти Ф'юрі. Утім, наразі невідомо, де відбудеться бій Тайсон Ф'юрі — Ділліан Вайт.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі захистив чемпіонський титул у жовтні 2021 року, нокаутувавши Деонтея Вайлдера. Це був третій бій між цими суперниками: 1 грудня 2018 року вони не виявили найсильнішого, а 22 лютого 2020 року перемогу святкував Ф'юрі.