Пэрис Хилтон нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)

Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли громкую свадьбу в ноябре 2021 года, а в начале 2023 стали родителями первого общего ребенка — сына Феникса.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Архивными кадрами важного дня знаменитость делится в своем Instagram с более 25 млн подписчиков.

Наследница известной сети отелей и венчурный капиталист Картер Реум поженились 11 ноября 2021 года.

"До 2021 года 11:11 было просто моим любимым временем суток. Теперь это годовщина одного из лучших дней в моей жизни. С 2-летием, любимый! Спасибо, что заставляешь меня чувствовать себя самой счастливой девушкой в мире каждый день. Такая счастливая и благодарная за эту прекрасную жизнь, которую мы строим вместе. Очень люблю тебя, папа", — написала Пэрис и показала свадебные фото.

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Пэрис Хилтон и Картер Реум

Брак стал первым для на тот момент 40-летней Пэрис Хилтон. А в начале 2023 года стало известно, что у звездных супругов родился общий ребенок — сын Феникс. Первенец Хилтон появился на свет с помощью услуг суррогатной матери. У Картера Реума также есть 11-летняя дочь от предыдущего союза.

Пэрис Хилтон и Картер Реум с сыном Фениксом

Напомним, Пэрис Хилтон резко отреагировала на критику своего сына в соцсетях.

Также Фокус писал о другой важной дате в союзе Пэрис Хилтон и Картера Реума.