Новолуние в Скорпионе 13 ноября 2023 года: что сегодня нельзя делать
Сегодня, 13 ноября, произошло последнее Новолуние этой осени в знаке Скорпиона. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит Новолуние в ноябре и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Когда последнее Новолуние этой осени?
Новолуние в Скорпионе произошло сегодня, 13 ноября, в 11:27 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.
Последнее осеннее Новолуние в этом году состоялось в знаке Скорпиона. Скорпион – один из самых опасных знаков Зодиака, который находится под управлением Плутона и Марса. Во время новолуния в Скорпионе важен самоконтроль и дисциплина. Лучше не рисковать в ближайшие дни (как минимум, до 14 ноября). Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать во время Новолуния:
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
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