Все звездные друзья и новая девушка: как Леонардо Ди Каприо отпраздновал 49-летие

Поздравить суперзвезду пришли знаменитости первой величины. Однако его бывшую девушку Викторию Ламас на вечеринку не пустили.

Леонардо Ди Каприо 11 ноября отпраздновал свое 49-летие. И хоть актер славится своей замкнутостью, но вечеринку он все-таки устроил. И поздравлять его съехались звезды со всего мира. У места проведения вечеринки в частной резиденции в Беверли-Хиллз были замечены Ким Кардашьян, Кейт Бекинсейл, Зои Салдана, Рита Ора, Оливия Уайлд вместе с Крисом Роком, Ченнинг Татум и Зои Кравиц. Как звезда "Титаника" отпраздновал день рождения, пишет People.

Некоторые селебрити заходили через главный вход и позировали папарацци, как Кейт Бекинсейл, которая появилась в оригинальном платье с отделкой в виде "Сердца океана", знаменитого колье из "Титаника".

А Леди Гага, Сальма Хайек и Снуп Догг старались сохранить инкогнито. Сам Леонардо избегал фотографов, но известно, что на вечеринке к нему присоединилась его новая девушка – итальянская модель Виттория Черетти. Пара "нежно целовалась всю ночь", по словам инсайдера.

А вот его бывшей девушке, Виктории Ламас было отказано во входе на вечеринку, на которой был "строго соблюдаемый" список VIP-гостей.

Викторию Ламас не пустили на вечеринку Лео

На вечере присутствовали также Бейонсе и ее муж Джей-Зи, а также Эксл Роуз и близкий друг Лео Тоби Макгуайр. А Зои Салдана, 45 лет, и ее муж Марко Перего отправились на вечеринку Лео после гала-вечера Baby2Baby

Лил Уэйн также присутствовал и даже выступал, добавляет источник, отмечая: "В какой-то момент все пели классический хип-хоп".

Однако Ди Каприо оставался в центре внимания, поскольку, по словам источника, в какой-то момент актера "поднимали и носили по комнате на руках".

Лео с помпой отпраздновал свое 49-летие

Вечеринка продолжалась до рассвета, и многие гости оставались даже после 4 утра.

Ким Кардашьян покидает вечеринку Леонардо Ди Каприо

Гости на вечеринке Лео праздновали до утра

Звездное празднование дня рождения Ди Каприо произошло сразу после выхода его последнего фильма "Убийцы цветочной луны", премьера которого состоялась в кинотеатрах 20 октября.

В фильме актер сыграл Эрнеста Буркхарта, который вместе с Уильямом Хейлом в исполнении Роберта Де Ниро разработал и реализовал план по убийству представителей племени осейджей, на землях которых нашли нефть.

Фильм основан на одноименной книге Дэвида Гранна 2017 года, в которой основное внимание уделяется расследованию ФБР убийств коренных американцев осейджей в Оклахоме на протяжении 1920-х годов.

Это шестой раз, когда Лео работал со Скорсезе.

Напомним, ранее Фокус писал о Виттории Черетти, новой девушке Леонардо Ди Каприо, от которой он, как сообщают инсайдеры, без ума. Вероятно, итальянская модель именно та девушка с которой актер остепенится.