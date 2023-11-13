Меган Фокс рассказала, как выкидыш повлиял на ее отношения с женихом (видео)

Знаменитость была беременна девочкой, однако потеряла ребенка на 10-й неделе.

37-летняя американская актриса Меган Фокс рассказала, как выкидыш повлиял на ее отношения с женихом Machine Gun Kelly, 33. Подробностями личной жизни звезда фильма "Тело Дженнифер" поделилась в мини-интервью программе "Good Morning America".

Накануне Фокс выпустила сборник поэзии "Pretty Boys Are Poisonous" ("Красивые парни ядовиты"). Среди других историй она призналась, что потеряла ребенка на 10-й неделе беременности. Актриса, которая воспитывает троих сыновей от Брайана Остина Грина, должна была родить дочь своему бойфренду Machine Gun Kelly.

"Я никогда в жизни не проходила через что-то подобное. У меня трое детей, поэтому это было очень тяжело для нас обоих, и это отправило нас в очень дикое путешествие вместе и по отдельности, пытаться разобраться, что это значит и почему это произошло", — рассказала звезда экрана и соцсетей.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Меган Фокс

Фокс и Колсон Бейкер (настоящее имя и фамилия Machine Gun Kelly) обручились в начале 2022 года. Несмотря на многочисленные слухи о расставании, звездная пара до сих пор вместе, однако откладывает свадьбу.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Напомним, Меган Фокс рассказала об абьюзе со стороны очень известных людей.

Также Фокус писал о потере ребенка Меган Фокс на 10-й неделе беременности.