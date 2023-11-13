Принц Уильям показал, как нырял с аквалангом с Кейт Миддлтон (видео)

Принц и принцесса Уэльские поделились красивым видеороликом, снятым на Багамах.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились роликом, снятым в прошлом году. Принц и принцесса Уэльские тогда наслаждались подводным плаванием на Багамах во время визита в 2022 году к обладателям премии Earthshot Prize из организации "Корал Вита". Об этом пишет Daily Mail.

Кейт и Уильям показаны в снаряжении для подводного плавания, и, как сказано в ролике, они приняли участие в плавании "вокруг красивых рифов и высадке новых кораллов".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Визит в организацию, которая создает коралловые фермы и помогает восстанавливать рифы, вероятно, состоялся во время их восьмидневного тура по Карибскому морю в марте 2022 года.

Принц Уильям показал, как нырял с аквалангом с Кейт Миддлтон

Неопубликованные кадры поездки опубликованы на YouTube королевской четы. В ролике показано, как Кейт ныряет в океан, а Уильям высаживает кораллы, а после пара плавает и исследует подводные глубины.

Перед погружением Уильям сказал: "То, что мы сделаем в следующие десять лет, повлияет на планету на следующую тысячу лет".

Он отметил, что восстановление коралловых рифов – это невероятно сложная работа, которая занимает много времени.

В подписи к видео поясняется: "Coral Vita делает невероятную работу по возрождению наших океанов, давая новую жизнь умирающим коралловым рифам, выращивая кораллы на суше, прежде чем высаживать их в океаны. Этот метод позволяет кораллам расти в 50 раз быстрее, а они жизненно важны для поддержания здоровой экосистемы океана".

Коралловые рифы гибнут во всех океанах. Приблизительно около миллиарда человек зависят от коралловых рифов, и они повсюду находятся под угрозой. Половина коралловых рифов в мире уже мертва, и мы можем потерять более 90 процентов в течение следующие 30 лет.

Это не первый раз, когда Кейт и Уильям делятся с поклонниками своими фотографиями в море.

В марте 2022 года пара плавала с акулами, когда посещала Белиз в Центральной Америке. Тогда Уильям и Кейт отметили работу местных морских биологов, которые стараются защищать и восстанавливать жизнь в океанских глубинах.

Тогда Кейт и Уильям наблюдали за акулами-няньками, которые обычно считаются безвредными для человека и осматривали Большой барьерный риф.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл крайне недовольны ростом популярности принца и принцессы Уэльских. Ведь после выхода мемуаров младшего сына короля Чарльза, его популярность упала.