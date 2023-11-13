Богдан Шелудяк после двух недель в больнице показал чем занимается дома

Актер сериала "Киев днем и ночью" и ведущий шоу "Кто сверху" Богдан Шелудяк (Буше), после лечения редкой болезни в стационаре, показал чем занимается дома.

Видео он опубликовал в своем инстаграме . Так, он опубликовал фото на которых двигается по квартире, ведь пока состояние ведущего не улучшилось он находится на домашнем лечении.

Богдан Шелудяк

Богдан Шелудяк старается не терять позитива и шутит сам над собой.

Так, он опубликовал фото в зеркале, которые подписал: "Вас приветствует Богдан Дрищенко. Чувствую, что пора уже в зал".

Впоследствии телеведущий опубликовал фото на фоне телевизора и написал: "Я уже в зале. Три подхода на диване, пять подходов к окну".

Хотя Шелудяк пытается всячески отшучиваться, но очевидно ему сложно дается постельный режим. Он привык активно заниматься спортом, отдыхать с друзьями и гонять на байке. Но в один момент все это отобрали. Поэтому сейчас он не абы как привыкает к новому ритму.

Стоит отметить, что две недели назад телеведущий оказался на грани смерти. После того как Шелудяк простудился и несколько дней отлеживался в постели, его состояние резко ухудшилось. Сначала он подумал, что у него начались проблемы с давлением, но уже через три дня, его госпитализировали в больницу, где обнаружили редкую болезнь — синдром Гийена-Барре. Это болезнь, в которой иммунитет человека под действие вирусов или бактерий начинает атаковать центральную нервную систему человека.

В результате у Богдана Шелудяка начало двоиться в глазах, начали неметь руки и ноги, а также начались проблемы с даром речи.

Несколько дней состояние телеведущего было насколько сложным, что, по его словам, он думал прощаться с жизнью.

Однако, к счастью, благодаря оперативности врачей и правильному протоколу лечения прогресс болезни, который активно развивался, удалось остановить. Шелудяку каждый день по 8 часов капали лекарства. Пролежал он в больнице две недели. Уже на днях его отправили домой.

Актер и телеведущий рассказал, что болезнь удалось затормозить, но процесс ее лечения следует продолжать еще длительное время. Именно поэтому сейчас он принимает много препаратов, которые не только борются с болезнью, но и помогают восстановить то, что она успела повредить.

Напомним, ранее мы писали, что Богдан Шелудяк рассказал, как узнал о болезни.