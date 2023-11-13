Самая практичная вещь сезона: с чем Кейт Миддлтон носит водолазки (фото)

Принцесса Уэльская любит и умеет носить водолазки.

С приходом осени водолазка становится незаменимым элементом гардероба благодаря своей универсальности, комфорту и практичности. Свитера с высоким воротником — лучший выбор для холодного сезона, поскольку они закрывают шею. Из них также можно легко начать образ — носить под кардиганами, блейзерами и куртками. Кроме того, это вневременные предметы гардероба. Водолазки с удовольствием носят такие знаменитые модницы как Дженнифер Лопес, Хилари Дафф и многие другие. Очень любит их и Кейт Миддлтон. Фокус заметил, что в осенне-зимний период она часто надевает водолазки под пальто и костюмы. Показываем вам самые интересные образы принцессы Уэльской с водолазкой.

В конце сентября Кейт Миддлтон и ее муж, принц Уильям, встретились генеральным директором Apple Тимом Куком в Виндзорском замке. На Кэтрин был премиального британского бренда Holland Cooper, который состоял из жакета, брюк с высокой талией и белой водолазки с воротником-стойкой, причем каждый из предметов был отделан пуговицами золотого цвета. Стоимость такого комплекта, как говорится на сайте бренда,– 947 фунтов (42 750 грн).

Принц и принцесса Уэльские с Тимом Куком в Виндзорском замке Фото: Tim Cook/Х

Кэтрин нанесла минимальный макияж, а волосы оставила распущенными, зачесав их за спину. Из украшений на ней были маленькие серьги и обручальное кольцо с сапфиром.

В ноябре прошлого года принц и принцесса Уэльские отправились в Бостон, штат Массачусетс (США), на церемонию вручения премии Earthshot Prize 2022. По трапу самолета Кейт спустилась в фиолетовом идеально скроенном брючном костюме от Alexander McQueen, под который надела черную водолазку. Образ завершал тонкий черный пояс.

Кейт и Уильям прилетели в Бостон, 2022 год Фото: Getty

Во время встречи в Cub Scout Pack с Cubs из округа Кингс-Линн со скаутами в 2016 году Кейт продемонстрировала менее формальную водолазку. Вещь оверсайз серого цвета с высоким, но свободным воротником, от бренда Iris and Ink она сочетала с джинсами-скинни Zara глубокого коричневато-зеленого цвета и ботинками до колена с кисточками от Really Wild. В завершение своего ансамбля Миддлтон дополнила желто-зеленый платок, подаренный ей группой скаутов.

Кейт Миддлтон в свободной водолазке Фото: Getty

Принцесса также любит носить ансамбль из юбки и водолазки в одном цвете. Такие наряды идеально вписываются в ее деловой стиль.

Принцесса Уэльская в комплекте из водолазки и юбки Фото: Getty Images

И еще немного примеров того, с чем Кейт носит водолазки.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, какие пальто покупает Кейт Миддлтон.