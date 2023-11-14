"Черноротое явление": Маша Ефросинина высказалась относительно скандала с Ириной Фарион

Накануне известный филолог обнародовала персональные данные парня из Крыма, который поддерживает Украину. Его задержали российские службы.

Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина высказалась по поводу скандала с филологом Ириной Фарион. Своими мыслями звезда экрана поделилась в Instagram.

Уроженка Керчи призналась, что долгое время старалась публично не комментировать высказывания Фарион.

"Я очень долгое время придерживалась позиции не трогать это пришелеповатое черноротое явление. Но когда под так называемой "защитой украинской идентичности" она совершает преступление против конкретного человека, человека, который именно за Украину там, где рискует за это жизнью — должна сказать: кто-то эту тетю уже наконец закроет?" — отметила Маша Ефросинина.

Фото: Скріншот

Что случилось

В интервью Янине Соколовой Ирина Фарион раскритиковала украинских военных, которые общаются на русском языке. После этого ее поддержал студент из Крыма, написав письмо, в котором рассказал, где именно он учится. Фарион опубликовала скриншот его сообщения, чем спровоцировала проверку и задержание парня российскими службами.

Ирина Фарион Фото: Скриншот

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за обнародования Ириной Фарион персональных данных студента из Крыма.

Также Фокус писал о реакции Офиса президента на скандал с Ириной Фарион.