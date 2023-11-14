Дайвер, гурман и сердцеед: топ неожиданных фактов о короле Чарльзе

Сегодня, 14 ноября, королю Великобритании исполняется 75 лет, и хотя вся его жизнь проходит на виду, есть немало интересных фактов, о которых мало кто знает.

Король Чарльз сегодня отмечает юбилей – 75-летие. Прежде, чем стать королем, он сумел овладеть множеством профессий, попробовал множество хобби, научился летать на самолете, нырять с аквалангом и стать рьяным защитником природы, когда еще это не было в трендах. О самых интересных фактах из жизни монарха пишет Daily Mail.

Стоит отметить, что у него на это было очень много времени – Чарльз поставил рекорд по продолжительности пребывания в статусе наследника британской короны — целых 70 лет.

Чарльз родился путем кесарева сечения

Этой сейчас члены королевской семьи появляются на свет в комфортабельной больничной палате. Король Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года путем кесарева сечения. Роды длились 30 часов.

Тогда еще принцесса Елизавета, которой тогда было 22 года, родила наследника престола в музыкальной комнате Букингемского дворца, переоборудованной в операционную.

Редкие детские фото принца Чарльза Фото: Willingham Auctions

Интересно, но рождение принца было первым, на котором не присутствовал высокопоставленный политик.

Эта традиция, восходящая к 17 веку, должна была гарантировать, что новорожденный является подлинным потомком монарха.

Его первым словом было "Няня"

Времена, конечно, были совсем другие, и, как и других королевских детей, Чарльза окружали няни и слуги. Говорят, что первым словом Чарльза было "няня", обращенное к няне Мейбл Андерсон.

Принц Чарльз умудрился впечатлить Уинстона Черчилля

Черчилль, находился тогда на посту премьер-министра, и в 1953 году он с женой Клементиной встретились с трехлетним Чарльзом в поместье Балморал.

После визита Черчилль написал королеве: "На меня произвело сильное впечатление развитие принца Чарльза как личности. Он слишком молод, чтобы так много думать".

Чарльз получил собственное приглашение на коронацию собственной матери

Чарльз стал наследником – следующим в очереди на престол – после смерти своего деда, короля Георга VI . Его мать королева Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года. Чарльзу, присутствовавшему на коронации в следующем году, было всего три года.

Маленький Чарльз на коронации своей матери Фото: Getty Images

И он получил специальное приглашение на коронацию королевы Елизаветы в 1953 году. Его украшали нарисованные солдаты, играющие на музыкальных инструментах, лев, единорог, а также цветы и деревья.

Он был первым будущим монархом, которого отправили в школу

Принц Чарльз ходил в школу Cheam в Беркшире, вместо того, чтобы заниматься с репетиторами дома.

Решение отправить Чарльза в частную школу было существенным отходом от королевской традиции.

Принц Чарльз в школьной форме Фото: Getty Images

Будущий король посещал школу Hill House на западе Лондона, а затем с восьми лет перешел в школу Cheam в Беркшире. Позже он посещал школу Гордонстоун в Шотландии.

Первая официальная поездка Чарльза за границу была на Мальту

Принц Чарльз отправился на Мальту, когда ему было пять лет, это была его первая официальная поездка за границу.

Юный принц и его сестра Анна сопровождали своих родителей на борту королевской яхты "Британия".

После десяти дней плавания они сошли на берег Мальты, где их встретили граф и графиня Маунтбеттен. "Дикки" Маунтбаттен приходился дядей принцу Филиппу.

Чарльз попал в свой первый скандал в 14 лет

Принц Чарльз был в центре внимания с детства. Так что первый скандал с ним приключился в 14 лет. Принц отправился со своим классом на остров Льюис. И, пытаясь скрыться от зевак, Чарльз ушел в бар, где купил вишневый бренди за полкроны. История о том, что принц пьет алкоголь , будучи подростком, облетела все СМИ.

Президент США Никсон пытался свести Чарльза со своей дочерью

Говорят, что президент Никсон пытался свести свою дочь с Чарльзом, когда принц совершил короткий визит в Соединенные Штаты Америки в 1970 году.

Почти на каждом мероприятии, которое посещал принц, пара сидела рядом друг с другом. Но они так и не нашли общий язык.

"Должен сказать, это было довольно забавно. Это было время, когда меня пытались женить на Трише Никсон", — шутил принц много лет спустя.

Масаи назвали его "тот, кто заставляет коров плакать"

Во время королевского тура в Танзанию в 2011 году с женой Камиллой пара познакомилась с кочевым скотоводами масаи.

Масаи верят, что им принадлежат все коровы в мире, и были особенно впечатлены, узнав, что у Чарльза их более 800.

Поэтому они дали ему еще один титул — Олоисиру Ингиши, что означает "тот, кто заставляет коров плакать". По словам Мэтью Римбы, деревенского старейшины, животные мычали и "звали" Чарльза, потому что чувствовал в нем поддержку.

Барбра Стрейзанд могла стать женой принца

Говорят, что в молодости король Чарльз был увлечен Барброй Стрейзанд. Позже они подружились. Впервые они встретились в 1974 году.

В 2021 году актриса, певица и режиссер рассказала, что принц послал ей букет цветов из своего сада. Вскоре после этого они начали проводить время вместе в Хайгроув.

"Это было так мило. Я записывалась в Warner Brothers, и он попросил меня встретиться. Мы стали друзьями, и мне нравилось проводить время в Хайгроуве вместе с ним… если бы я правильно разыграла свои карты, я могла бы стать первой еврейской принцессой!", — шутила звезда.

Самый стильный

В 2009 году журнал Esquire назвал Чарльза самым стильным мужчиной.

Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

Хотя принца Уэльского часто можно было увидеть в удобной деревенской одежде, он опередил бывшего президента США Барака Обаму и звезду тенниса Роджера Федерера и завоевал титул.

Он всегда путешествует с пакетом собственной крови

Среди многих вещей, которые король берет с собой в путешествия, — пакет с собственной кровью на случай экстренного переливания. Впрочем, эта практика обычна и для президентов США.

У короля нет мобильного телефона

Сообщается, что у короля Чарльза нет мобильного телефона и что тем, кто попытается связаться с ним, придется сделать это через кого-то из сотрудников.

Поскольку большинство слуг и советников в королевских дворцах обязаны выключать свои телефоны, это фактически означает набор номера на коммутаторе. Также можно написать бумажное письмо.

Чарльзу нравится разговаривать с растениями и деревьями

Принц Чарльз убежден, что общение с растениями помогает им расти.

Чарльз в поместье Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

В интервью 1986 года он сказал: "Я просто прихожу и разговариваю с растениями, правда, очень важно разговаривать с ними. И они отвечают".

У Чарльза много правил насчет еды

Король Чарльз, как известно, не обедает, предпочитая обильный завтрак, чтобы поддерживать силы в течение дня. Но может перекусить фруктовым салатом.

Чарльз запрещает подавать фуа-гра, потому что считает приготовление этого французского деликатеса жестоким.

У Чарльза много правил насчет еды Фото: Скриншот

На банкеты он всегда приносит с собой свои приправы, например серебряный контейнер с морской солью Малдон.

А любимый чай короля – Дарджилинг из Западной Бенгалии, который он предпочитает пить с медом и молоком. Его заваривают с термометром. Для зеленого чая идеальная температура – 70 градусов, для черного – 100, то есть вода должна быть кипящей.

Также Чарльз любит вареные яйца и, как говорят, съедает хотя бы одно яйцо каждый день. Слух о том, что ему варят сразу семь яиц и он выбирает "лучшее", были категорически отвергнуты дворцом.

Король предпочитает пирог с фазанятиной и мусаку с рябчиками.

Чарльз даже создал собственную компанию Duchy Organic по производству органических продуктов питания еще в 1990-х.

Его Aston Martin работает на "вине и сыре"

Старинный спортивный автомобиль принца Чарльза работает на топливе под названием биоэтанол.

Чарльз у своего Аston Martin Фото: Getty Images

"Мой старый Aston Martin, которым я владею 51 год, работает — можете ли вы в это поверить — на излишках английского белого вина и сыворотке, полученной в процессе сыроварения", — рассказывал принц в интервью.

Чарльз и Камилла носят свою выпивку с собой

Путешествуя по стране или выезжая за рубеж, Чарльз и Камилла, как известно, привозят с собой собственную выпивку.

Любимый алкогольный напиток Чарльза — джин с тоником, а Камиллы — красное вино.

Король также неравнодушен к мартини, который смешивают из джина и сухого вермута. Его любимый напиток взбалтывают и перемешивают.

Секретная служба США назвала его "единорогом"

Когда высокопоставленные лица и политики посещают Соединенные Штаты, Секретная служба дает им кодовое имя. Говорят, что Чарльзу дали прозвище "Единорог".

Чарльз может управлять самолетом и вертолетом

Чарльз поступил на службу в Королевские ВВС (RAF) в августе 1971 года, где его обучали управлять самолетом и вертолетом.

Чарльз может управлять самолетом и вертолетом Фото: Getty Images

Он уже брал уроки пилотирования в университете и смог сам прилететь в Королевские ВВС Крэнвелл на свой первый день обучения. Также он прошел курс подготовки парашютного полка.

Он был самым долгождущим принцем Уэльским в истории

В 2011 году Чарльз поставил рекорд по продолжительности пребывания в статусе наследника британской короны. На тот момент он ждал 59 лет, два месяца и 14 дней, побив рекорд, установленный его предшественником Эдуардом VII (сыном королевы Виктории).

Инвеститура принца Чарльза Фото: Getty Images

Чарльз был наследником в течение 70 лет и 214 дней до смерти его матери королевы Елизаветы в сентябре прошлого года.

Чарльз стал принцем Уэльским в 1958 году, когда ему было девять лет, но его инвеститура, где он был представлен народу Уэльса, состоялась только в июле 1969 года, когда ему было 20 лет.

Чарльз написал несколько книг

В 1980-м он опубликовал детскую книгу "Старик из Лохнагара". Позже BBC снял по ней короткий мультфильм.

Также он написал несколько книг на экологическую тему. К ним относятся книги под названием "Гармония: новый взгляд на наш мир" и "Сад в Хайгроуве".

Чарльз заядлый спортсмен

Он известен, как "вежливый игрок в поло". Также он дебютировал, как жокей-любитель в возрасте 31 года, катаясь на Sea Swell.

Чарльз на матче по поло Фото: Getty Images

И принц получил травму позвоночника, занимаясь виндсерфингом в 1970-х. Это значит, что ему и по сей день больно долго сидеть на одном месте. Так что на банкетах он восседает на специальной подушке.

Принц стал первым наследником престола, получившим ученую степень.

В 1967 году Чарльз поступил в Кембриджский университет, чтобы изучать археологию и антропологию. Он учился в Тринити-колледже, где позже сменил курс и стал изучать историю.

Он окончил университет с отличием второй степени в 1970 году и стал первым наследником, получившим ученую степень.

Король сыграл короля в "Макбете"

Принц получил главную роль в "Макбете", еще учась в школе. И играл короля.

Принц Чарльз в роли Макбета Фото: Getty Images

Причем весьма успешно. Его фото в костюме облетело все передовицы.

У него в саду есть пандусы для ежиков и он любит белок

Чарльз установил крошечные пандусы во всех фонтанах и прудах в своих садах, чтобы ежи могли выбраться, если упадут в воду.

И он обожает рыжих белок. Король оставляет для них орешки в карманах своей куртки и дал им имена.

Чарльз нарушил королевскую традицию, присутствовав при рождении принца Уильяма

Чарльз порвал с давней традицией, согласно которой рождение королевских особ должно было оставаться конфиденциальным и полностью отстраненным от участия отца.

Принц Чарльз с семьей Фото: Getty Images

Поощрив принцессу Диану рожать в больнице, а не в одном из королевских дворцов, и оставаясь рядом с ней во время родов, Чарльз создал современный прецедент для семьи. Позже он говорил, что был счастлив поддержать жену во время родов.

Чарльз умеет играть на музыкальных инструментах

Король умеет играть на виолончели, хотя скромно называет себя "безнадежным" музыкантом. Также он освоил трубу и фортепиано.

Король — опытный волшебник

В 1975 году Чарльз стал членом Магического круга. Чтобы заработать членство, будущий король проделал "трюк с исчезновением с кубками и мячом", как сообщила тогда газета Daily Telegraph.

Он и Диана встречались всего 13 раз, прежде чем он сделал предложение

Хотя принц Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер 3 февраля 1981 года, ей было всего 19 лет, а их отношения начались всего шесть месяцев назад.

Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty

Было сказано, что Диана и Чарльз общались всего 13 раз с момента начала их отношений до обмена клятвами. И он был одного с ней роста, хоть таблоиды и утверждали, что Диана была выше супруга.

Фонд Prince's Trust собрал 1,4 миллиарда фунтов стерлингов

Согласно анализу HSBC, только за последние десять лет The Prince's Trust привлек 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Трое из четырех молодых людей, входящих в состав траста, идут учиться, работать или обучаться. И Чарльз пополнял фонд, продавая свои акварели. Также он перечисляет на благотворительность свою пенсию. Всего он поддерживает более чем 400 благотворительных организаций.

У Чарльза 32 крестника

У короля Чарльза большая семья, в которой есть внуки, племянницы и племянники, но у него также есть 32 крестника.

В их число входят как члены европейских королевских семей, такие как принц Греции и Дании Николаос, так и дети школьных друзей, такие как Джайлс Дональд.

В честь короля назван вид лягушек

В 2012 году в честь короля был назван новый вид лягушек. Виду эквадорской древесной лягушки было присвоено имя "Ручная древесная лягушка принца Чарльза" в честь его работы по сохранению тропических лесов.

Он первый британский король, имеющий лицензию дайвера

Король Чарльз — первый британский монарх, имеющий лицензию дайвера.

После прохождения обучения в британских ВВС Чарльз поступил в Британский королевский военно-морской колледж, где научился нырять.

Позже он стал президентом Британского подводного клуба, пока в 2014 году его не сменил принц Уильям.

В апреле 1975 года, во время визита в Канаду, он спустился под лед, чтобы увидеть затонувший военный корабль Тюдоров, затонувший в 1545 году.

Чарльз посетил почти 100 стран мира

На сегодняшний день король посетил почти 100 стран мира.

Чарльз и Камилла часто путешествуют Фото: Getty Images

В их число входят 45 из 56 стран Содружества, многие из которых он посетил несколько раз.

Эти цифры будут увеличиваться, поскольку сообщения предполагают, что король планирует в предстоящие месяцы "самый большой королевский тур в истории".

Чарльз – потомок графа Дракулы

Чарльз связан с Владом Цепешем, дворянином 15-го века, который стал источником вдохновения для "Дракулы" Брэма Стокера.

Считается, что королева Мария Текская, бабушка королевы Елизаветы, была потомком Влада Цепеша, так что и Чарльз связан с легендарным Дракулой семейными узами.

Напомним, ранее был представлен новый официальный фотопортрет короля Чарльза к его 75-летию.