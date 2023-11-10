Барбра Стрейзанд и король Чарльз: звезда раскрыла тайну их отношений в своих мемуарах

Барбра Стрейзанд раскрыла подробности своей "удивительной" многолетней дружбы с королем Чарльзом в своих новых откровенных мемуарах.

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Новые сенсационные мемуары легендарной актрисы и певицы Барбры Стрейзанд описывают момент, когда она впервые встретила короля Чарльза в Лос-Анджелесе, который в далеком 1974 году еще был принцем, и последовавшую за этим длительную "полностью платоническую" дружбу. Об этом пишет издание Mirror.

В долгожданных мемуарах "Меня зовут Барбра", объем которых составляет 992 страницы, а продолжительность аудиокниги составляет 48 часов, 81-летняя мировая звезда делится приятными воспоминаниями о "совершенно очаровательном" юном принце Уэльском.

Стрейзанд подробно описывает их дружбу, которая длится уже несколько десятилетий. По словам знаменитости, это были полностью платонические отношения, несмотря на то, что нынешний король признался, что повесил ее фотографию на стену в Кембриджском университете, а также описал Стрейзанд как "невероятно привлекательную" и "очень сексуальную" женщину.

Первая встреча Барбры Стрейзанд и короля Чарльза

Титулованная певица, актриса и режиссер в книге рассказала, что впервые они с Чарльзом встретились в ее студии в 1974 году, после того как Чарльз отправился на встречу с "женщиной, стоящей за голосом".

"Принц был совершенно очарователен, когда пришел в студию, но, честно говоря, трудно вести настоящий разговор, когда тебя окружают пятьдесят фотографов, щелкающих камерами", — написала Стрейзанд в своих мемуарах.

Она сказала, что, несмотря на ажиотаж в СМИ вокруг их встречи, им каким-то образом удалось установить доверительную связь.

"Я пила чай и предложила ему глоток… и будущий король Англии действительно пил из моей чашки, что, видимо, было беспрецедентно. Когда британская пресса сообщила об этом, они превратили это в эквивалент международного инцидента", – поделилась воспоминаниями актриса.

Она рассказала, что чувствовала себя неловко и застенчиво и пыталась быстрее завершить разговор, чтобы вернуться к работе.

Описывая себя как человека, слишком занятого работой, она извинилась за то, что не была недостаточно любезна в ту первую встречу с будущим королем.

Дружба звезды и принца длится почти полвека

Позже в книге Стрейзанд вспоминает, как провела ночь в Хайгроув-Хаусе, семейной резиденции, ныне принадлежащей Чарльзу и Камилле, когда ее завтрак в постели был прерван собакой нынешнего короля.

"Я сидела в постели, и Рената [ее помощница] только что вошла, когда в дверь постучали, и появилась женщина с прекрасным английским завтраком на подносе. Мы восхищались красивой посудой и кружевной салфеткой, когда вдруг заметили, что на меня смотрит маленький джек-рассел-терьер, положив передние лапы на кровать", — написала актриса.

В этот момент в дверь постучал Чарльз, который искал свою собаку.

Одержимость Чарльза Барброй Стрейзанд

По словам королевского эксперта и писателя Кристофера Андерсена, Чарльз был одержим Стрейзанд на протяжении всей своей юности и в годы учебы в университете постоянно слушал ее песни.

В своей новой книге о монархе "Король: Жизнь Карла III" Андерсен писал: "Фотография Стрейзанд в рамке висела в его комнате в Кембридже, а после окончания учебы он повесил ее на стену своей спальни в Букингемском дворце".

Откровенные мемуары знаменитости также рассказывают о ее встречах с президентами США, а также со многими знаменитостями Голливуда. Кроме этого Стрейзанд попалась развеять слухи о ее вражде с другими звездами, такими как Джуди Гарланд и Селин Дион.

Напомним, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд рассказала о своей личной жизни в мемуарах. Звезда, которая известна своей многогранной карьерой в области музыки и кино, откровенно рассказала о своих романах с другими знаменитостями, включая Марлона Брандо и бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо.

Ранее Фокус писал, как Барбра Стрейзанд познакомилась со своим мужем. Актриса рассказала, что на свидании вслепую она ожидала увидеть парня с каштановой бородой и каштановыми волнистыми волосами, как у горца.