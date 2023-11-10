Барбра Стрейзанд і король Чарльз: зірка розкрила таємницю їхніх стосунків у своїх мемуарах

Барбра Стрейзанд розкрила подробиці своєї "дивовижної" багаторічної дружби з королем Чарльзом у своїх нових відвертих мемуарах.

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Нові сенсаційні мемуари легендарної акторки та співачки Барбри Стрейзанд описують момент, коли вона вперше зустріла короля Чарльза в Лос-Анджелесі, який далекого 1974 року ще був принцом, та тривалу "цілком платонічну" дружбу, яка послідувала за цим. Про це пише видання Mirror.

У довгоочікуваних мемуарах "Мене звати Барбра", об'єм яких становить 992 сторінки, а тривалість аудіокниги — 48 годин, 81-річна світова зірка ділиться приємними спогадами про "абсолютно чарівного" юного принца Уельського.

Стрейзанд детально описує їхню дружбу, яка триває вже кілька десятиліть. За словами знаменитості, це були повністю платонічні стосунки, незважаючи на те, що нинішній король зізнався, що повісив її фотографію на стіну в Кембриджському університеті, а також описав Стрейзанд як "неймовірно привабливу" і "дуже сексуальну" жінку.

Перша зустріч Барбри Стрейзанд і короля Чарльза

Титулована співачка, акторка і режисерка в книжці розповіла, що вперше вони з Чарльзом зустрілися в її студії 1974 року, після того, як Чарльз вирушив на зустріч із "жінкою, яка стоїть за голосом".

"Принц був абсолютно чарівний, коли прийшов у студію, але, чесно кажучи, важко вести справжню розмову, коли тебе оточують п'ятдесят фотографів, які клацають камерами", — написала Стрейзанд у своїх мемуарах.

Вона сказала, що, незважаючи на ажіотаж у ЗМІ навколо їхньої зустрічі, їм якимось чином вдалося встановити довірчий зв'язок.

"Я пила чай і запропонувала йому ковток... і майбутній король Англії справді пив із моєї чашки, що, мабуть, було безпрецедентно. Коли британська преса повідомила про це, вони перетворили це на еквівалент міжнародного інциденту", — поділилася спогадами актриса.

Вона розповіла, що почувалася ніяково та сором'язливо і намагалася швидше завершити розмову, щоб повернутися до роботи.

Описуючи себе як людину, надто зайняту роботою, вона вибачилася за те, що не була недостатньо люб'язною в ту першу зустріч із майбутнім королем.

Дружба зірки та принца триває майже півстоліття

Пізніше в книзі Стрейзанд згадує, як провела ніч у Гайгроув-Гаусі, сімейній резиденції, яка нині належить Чарльзу і Каміллі, коли її сніданок у ліжку перервав собака нинішнього короля.

"Я сиділа в ліжку, і Рената [її помічниця] тільки-но увійшла, коли у двері постукали, і з'явилася жінка з чудовим англійським сніданком на таці. Ми захоплювалися красивим посудом і мереживною серветкою, коли раптом помітили, що на мене дивиться маленький джек-рассел-тер'єр, поклавши передні лапи на ліжко", — написала актриса.

У цей момент у двері постукав Чарльз, який шукав свого собаку.

Одержимість Чарльза Барброю Стрейзанд

За словами королівського експерта і письменника Крістофера Андерсена, Чарльз був одержимий Стрейзанд упродовж усієї своєї юності і в роки навчання в університеті постійно слухав її пісні.

У своїй новій книзі про монарха "Король: Життя Карла III" Андерсен писав: "Фотографія Стрейзанд у рамці висіла в його кімнаті в Кембриджі, а після закінчення навчання він повісив її на стіну своєї спальні в Букінгемському палаці".

Відверті мемуари знаменитості також розповідають про її зустрічі з президентами США, а також з багатьма знаменитостями Голлівуду. Крім цього Стрейзанд попалася розвіяти чутки про її ворожнечу з іншими зірками, такими як Джуді Гарланд і Селін Діон.

Нагадаємо, американська співачка й актриса Барбра Стрейзанд розповіла про своє особисте життя в мемуарах. Зірка, яка відома своєю багатогранною кар'єрою в галузі музики і кіно, відверто розповіла про свої романи з іншими знаменитостями, включно з Марлоном Брандо і колишнім прем'єр-міністром Канади П'єром Трюдо.

Раніше Фокус писав, як Барбра Стрейзанд познайомилася зі своїм чоловіком. Актриса розповіла, що на побаченні наосліп вона очікувала побачити хлопця з каштановою бородою і каштановим хвилястим волоссям, як у горця.