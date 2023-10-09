"Свидание вслепую": актриса Барбра Стрейзанд рассказала, как она познакомилась с мужем

Актриса вспомнила, что ожидала увидеть парня с каштановой бородой и каштановыми волнистыми волосами, как у горца.

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81-летняя американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд рассказала, как впервые встретилась со своим мужем 83-летним Джеймсом Бролином в 1996 году, сообщает People.

Первая встреча Стрейзанд и Бролина состоялась на званом обеде с общими друзьями, в том числе с ее бывшим парнем Джоном Питерсом.

"Нам устроили свидание вслепую, и я была так застенчива, что вошла в дом и спустилась вниз, чтобы побыть с детьми и поиграть с ними, пока мне не пришлось сесть за стол", — сказала Стрейзанд.

"Я ожидала увидеть парня с каштановой бородой и каштановыми волнистыми волосами, как у горца. И я увидел парня, у которого все волосы были острижены, без бороды. Я провел рукой по его волосам и спросила: Кто испортил тебе волосы?", — вспоминает Барбара.

Бролин не обиделся на ее вопрос, так как сбрил волосы перед ролью. Пара провела остаток вечера в компании друг друга.

Барбара и Джеймс, у которых есть дети от предыдущих браков, поженилась два года спустя. Церемония бракосочетания прошла на заднем дворе дома Стрейзанд в Малибу, Калифорния.

"Я не могу передать вам, как мне повезло. Жаль, что это случилось со мной так поздно", — сказал Бролин в своей свадебной речи. "Каждая ночь — это новое приключение. Сон — пустая трата времени. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее снова утром".

На протяжении многих лет Стрейзанд и Бролин поддерживали друг друга на различных церемониях награждения и премьерах фильмов.

"Кстати, 20 лет в Голливуде — это все равно, что 50 лет в Чикаго, я всегда говорю", — шутит Стрейзанд о своем браке.

Ранее сообщалось, что Барбра Стрейзанд передала Украине 240 тысяч долларов. Знаменитость поддерживает благотворительные украинские инициативы с августа 2022 года.