Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отправились на романтическую прогулку (фото)

Знаменитости, которые воспитывают четверых общих детей, держались за руки на публике.

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, 47, отправились на прогулку, держась за руки, в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Сплетницы" была без макияжа в зелено-желтом полосатом топе и джинсах с зеленым пиджаком от Smythe. Она носила сумочку в желто-белую полоску с коричневой кожаной ручкой. Волосы мама четверых детей оставила распущенными. А на ее ногах были желтые кеды.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Рейнольдс тем временем был одет в клетчатую рубашку и светлые брюки с армейско-зеленой курткой и серой шапочкой. К осеннему образу актер добавил прозрачные очки.

Звездные родители держались за руки, когда гуляли вдвоем по Нью-Йорку.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Лайвли и Рейнольдс являются родителями дочерей Джеймс, 8 лет, Инес, 7 лет, и Бетти, 4 года. Они стали родителями в четвертый раз в феврале 2023 года, но не разглашают ни пол, ни имя ребенка. Сообщалось, что это также девочка.

Напомним, почему звездная пара решила назвать старшую дочь мужским именем.

Также Фокус писал о свидании Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса в конце сентября 2023 года.