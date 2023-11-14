Джефф Безос с невестой Лорен Санчес позировали Энн Лейбовиц в съемке для Vogue (фото)

Легендарный фотограф сняла предпринимателя и его возлюбленную, которые обручились в мае 2023 года.

Невеста 59-летнего американского миллиардера Джеффа Безоса снялась для Vogue. Об этом журналистка и телеведущая Лорен Санчес, 53, рассказала в своем Instagram.

На большинстве снимков Санчес позировала наедине, однако для одного кадра основатель Amazon согласился сфотографироваться с возлюбленной.

"Особая благодарность легендарной Энн Лейбовиц за то, что прекрасно уловила суть того, кем я есть, и Хлое Малле за то, что рассказала мою историю таким сердечным и настоящим образом, что позволила читателям заглянуть в мой мир. Хочу также поблагодарить Анну Винтур за ее бесценную поддержку и наставления", — отметила журналистка.

Кроме этого, Санчес отдельно обратилась к своему жениху.

"Я невероятно благодарна за то, что моя любовь @jeffbezos рядом со мной. Поддержка и поощрение Джеффа означают для меня вселенную", — призналась знаменитость.

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Лорен Санчес снялась для американского Vogue

Телеведущая позировала на фоне ранчо и космического комплекса миллиардера Blue Origin в Западном Техасе. На совместном фото в авто она обняла своего возлюбленного, который примерил ковбойскую шляпу.

Впрочем, в комментариях собралось немалое количество негативных реакций.

"Хотелось бы развидеть это фото", "Мне еще никогда не было так неудобно от фото", "Вы все забыли включить платное партнерство вверху", — пишут пользователи сети.

Лорен Санчес и Джефф Безос

Для фотосессии Санчес выбрала луки Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Skims, Tom Ford, Valentino, Ferragamo и Victoria Beckham.

Напомним, Лорен Санчес появилась на публике без Джеффа Безоса.

Также Фокус писал о помолвке Джеффа Безоса с его возлюбленной после пяти лет отношений.