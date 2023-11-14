Меган Маркл будет в ярости: исполнительница роли Кейт Миддлтон стала лицом Dior

Мэг Беллами, звезда сериала "Корона", уже получила несколько выгодных контрактов, чего никак не удается Меган Маркл.

Мэг Беллами стала новым лицом Dior благодаря роли Кейт Миддлтон из сериала "Корона". У настоящей принцессы Уэльской и юной актрисы много общего: они обе учились в частных школах, любят хоккей и теннис. А еще Беллами удалось то, чего никак не может добиться соперница Миддлтон – Меган Маркл. Беллами удалось стать лицом французского модного дома Dior. Об этом пишет Daily Mail.

Роль юной Кейт Миддлтон для Мэг стала большой удачей. Она дебютировала на красной дорожке в Лос-Анджелесе с другими актерами и позировала фотографам в черном шелковом, украшенном драгоценностями платье Stella McCartney.

Мэг Беллами и Эд Макквей Фото: Getty

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Компанию на красной дорожке ей составили Эд Маквей, сыгравший принца Уильяма, в Valentino. И Лютер Форд – молодой актер, играющий принца Гарри.

Трио, позировавшее в театре Westwood Regency Village вместе с Элизабет Дебики, актрисой, играющей принцессу Диану, сейчас уже можно назвать звездным.

И Мэг пожинает плоды известности. Она стала фавориткой мира моды. Она уже заключила сделку, которой могла бы позавидовать Меган Маркл, заклятый враг Кейт: стать лицом французского модного дома Dior со всеми вытекающими отсюда привилегиями.

Мэг Беллами и Эд Макквей в сериале "Корона" Фото: Getty Images

Это еще не все: бренды Cartier, Valentino и Jaguar уже заинтересовались Мэг.

Один инсайдер Netflix рассказал: "Они стояли в очереди за Мэг, она играет самую известную женщину в мире во всемирно известной телевизионной драме, поэтому многие лейблы и бренды хотят ее. Она была неизвестной, но с ней обращаются как с Кейт, принцессой высшего класса".

Впрочем, Эд и Лютер тоже успели посетить множество вечеринок и получить несколько выгодных контрактов.

Мэг Беллами на вечеринке Cartier

И инсайдеры полагают, что это не является случайностью. Боссы Netflix разрабатывают, по-видимому, тщательно спланированную блестящую кампанию для финального сезона своего хитового сериала.

Они настолько стремились сместить фокус шестой и последней серии королевской драмы, которая покажет смерть принцессы Дианы в Париже в 1997 году, что решили повысить авторитет трех юных актеров.

Итак, Мэг Беллами получила престижное место в первом ряду на показе высокой моды Dior в июле, где руководители Dior относились к ней так, как будто она действительно была королевской особой.

Мэг Беллами

Ее работа, вероятно, уже принесла ей сотни тысяч фунтов. То, что "фальшивая Кейт" установила такие тесные связи с Dior, вероятно, будет раздражать настоящую Меган Маркл, которая не была назначена послом лейбла в начале этого года, несмотря на заявления, что обе стороны хотели работать вместе.