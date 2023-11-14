Певец Александр Положинский рассказал, что перешел в новое подразделение ВСУ

Украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак" ранее служил в 47-м батальоне.

Александр Положинский, певец и бывший лидер групп "Тартак" и "Бувье" сообщил, что начал службу в новом подразделении ВСУ. И попрощался с боевой 47-й отдельной механизированной бригадой. Об этом певец написал в Instagram.

Певец отметил, что в середине мая 2022 года стал в ряды ВСУ, вызвавшись служить в новосозданном тогда 47-м батальоне.

Александр Положинский

По словам Положинского, он встретил на службе множество прекрасных людей, нашел новых друзей и получил незабываемый опыт и эмоции.

Именно в рядах 47-го батальона, по словам Положинского он прошел первые тренировки и впервые побывал на фронте не в качестве приглашенного артиста. И даже встретил свой 50-й день рождения.

Звездный статус помогал певцу собирать донаты на снаряжение, транспорт и приборы, необходимые для боя. Он даже стал командиром отделения.

Сейчас 47-й батальон стал боевой 47-й отдельной механизированной бригадой. А Положинский сообщил, что начал службу в новом подразделении ВСУ и готов к выполнению новых приказов и задач.

"Надеюсь продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач", — написал Положинский.

Александр Положинский

Ранее певец сообщал, что на фронте у него ухудшилось здоровье.

"Не то, чтобы я совсем посыпался, но несколько начал сдавать. В настоящее время физическое и, как следствие, моральное состояния терпимые, но далеко не идеальные. Вопрос есть ли шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ. Слишком стар. Не беда. Но хотелось", — писал он.

Также он скромно просил не называть его "героем" и "защитником".

"Пожалуйста, не говорите мне, что я герой или защитник. Потому что так не есть (хотя мне часто такое говорят). Но если придет приказ — сделаю все возможное, чтобы его выполнить", — говорил певец.

Напомним, ранее Александр Положинский рассказывал о службе на передовой. Отмечал, что во время обстрела потерял двух собратьев.

"Прилетало. Много. Один раз так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт", — писал певец.