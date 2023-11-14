Прокурор запросил для Остапа Ступки срок за "пьяное" ДТП: что ему грозит

ДТП с участием актера произошло 4 апреля этого года. На момент аварии в крови Ступки обнаружили 1,62 промилле алкоголя, что больше, чем в пять раз превышало норму.

Три года лишения свободы и лишения права управления транспортными средствами на пять лет запросил для водителя Range Rover, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения 4 апреля 2023 года, прокурор Киевской городской прокуратуры во время судебных прений, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Во время расследования было установлено, что водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП 38-летний мужчина, находившийся в легковушке, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

"Водитель Range Rover, 1967 года рождения, был задержан на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови. Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", – говорится в публикации.

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого, назначив следующее заседание на 23 ноября этого года.

За рулем Range Rover, о котором идет речь, по информации СМИ, находился актер Остап Ступка, единственный сын легендарного украинского актера Богдана Ступки, который скончался в 2012 году после продолжительной болезни. Сразу после ДТП его проверили на содержание алкоголя в крови. Мужчину задержали на месте происшествия. Инсайдеры сообщили, что он перед этим, якобы пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако это не помогло.

Уже 6 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Остап Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко. Он часто выходит на сцену, занимается дубляжом, а также снимается в кино.

Ранее Фокус писал, что сын Остапа Ступки, Дмитрий, который сейчас живет в США, показал фото с девушкой.