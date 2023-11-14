Раздражает и не дает уснуть: 3 способа облегчить приступы ночного кашля

В простуде мало приятного, но днем все симптомы переносятся немного легче. Ночью особенно сложно приходится с кашлем, который выматывает и не дает уснуть.

Перед сном, когда симптомы простуды усиливаются, кашель может стать настоящим кошмаром. Благодаря гравитации, когда вы ложитесь спать, мокрота из носа может начать стекать в заднюю часть горла. Это называется постназальное затекание, которое обычно вызвано осенней аллергией, простудой и инфекциями носовых пазух. Именно оно активирует кашлевой рефлекс. В то же время исследования показывают, что если вы боретесь с вирусной или бактериальной инфекцией, ваша иммунная система ночью активизируется, вызывая воспаление верхних дыхательных путей. В результате появляться сильный постоянный кашель. Об этом пишет Self.

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Ночной кашель может быть невероятно надоедливым. Сам процесс прочистки горла, особенно если оно уже раздраженное, может быть очень неприятным. Кроме это, кашель мешает вам полноценно спать и высыпаться, продлевая процесс выздоровления. Если вы отчаянно ищете способы остановить кашель, чтобы спокойно спать ночью по крайней мере, в течение нескольких часов, воспользуйтесь советами доктора Кайла Энфилда.

Откажитесь от безрецептурных средств от кашля

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Да, доктор Энфилд рекомендует отказаться от безрецептурных лекарств от простуды и носовых пазух. По его словам, безрецептурные средства для подавления кашля, утверждающие, что уменьшают позывы к кашлю, и противозастойные средства, которые сужают кровеносные сосуды в носу, отводя и высушивая слизь, могут быть не такими уж эффективными.

Фактически, исследования показали, что некоторые безрецептурные лекарства от простуды, такие как псевдоэфедрин и декстрометорфан не облегчают симптомы кашля лучше, чем плацебо. "Обычно они не помогают, и все имеют потенциальные побочные эффекты", — говорит доктор Энфилд. Например, они могут нарушить ваш сон (что очень плохо, так как организм должен отдыхать и восстанавливаться) и вызвать тошноту и боль в животе.

Вместо этого рассмотрите возможность использования стероидного назального спрея или пастилок. "Пастилки для горла вызывают онемение дыхательных путей, временно избавляя от першения, вызывающего постоянный кашель", — говорит доктор Энфилд.(Однако не сосите их во время засыпания, так как вы можете подавиться! Сделайте это за 45 минут до сна.) Назальные спреи с кортикостероидами, с другой стороны, уменьшают воспаление в дыхательных путях и для некоторых людей очень эффективны. Доктор Энфилд говорит, что их эффективность варьируется от человека к человеку: "Я говорю людям, чтобы они попробовали, и если они работают, отлично, а если нет, то не продолжайте в них вкладывать средства".

Съешьте ложку меда перед сном

Фото: Freepik

По словам доктора Энфилда, столовая ложка меда на ночь также может помочь. Исследования показали, что у детей мед считается наиболее эффективным средством лечения ночного кашля, и считается, что он оказывает такой же эффект и на взрослых, говорит он.

Не совсем понятно, почему мед так эффективен. Данные свидетельствуют о том, что он успокаивает раздраженные, воспаленные дыхательные пути и усмиряет кашлевой рефлекс. Каким бы ни был механизм, многие врачи сходятся во мнении, что мед помогает. "У меня было много пациентов, которым это помогло", — говорит доктор Энфилд. Однако, если у вас диабет, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, потому что мед может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови.

Пейте больше жидкости в течение дня

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Вы, вероятно, знаете, что обильное питье — лучшее, что вы можете сделать, когда боретесь с болезнью в целом, но особенно это может быть полезно при непрекращающемся кашле, — говорит доктор Энфилд. Вода защищает слизистую оболочку дыхательных путей, разжижает и разжижает слизь, что облегчает удаление липких соплей. Не говоря уже о том, что обезвоживание может еще больше усугубить воспаление.

Все это говорит о том, что кашель имеет тенденцию усиливаться при обезвоживании. "Просто увеличив количество воды, выпиваемой в течение дня, можно свести к минимуму кашель", — говорит доктор Энфилд. Спортивные напитки и растворы электролитов обычно более полезны при желудочно-кишечных заболеваниях или отравлениях, поскольку они часто вызывают обезвоживание, но обычная питьевая вода — это действительно все, что вам нужно во время выздоровления от инфекции верхних дыхательных путей, добавляет он.

Тем не менее простой стакан воды — не единственный вариант. По данным клиники Майо, вы также можете избежать обезвоживания, потребляя богатые водой фрукты и овощи, такие как шпинат и арбуз. Молоко, сок и травяные чаи также могут помочь. Старайтесь выпивать от 11,5 до 15,5 стаканов воды в день, в зависимости от размера вашего тела, но основным показателем должен быть цвет вашей мочи, она должна быть прозрачной или очень светло-желтой.

Если кашель очень сильно мешает вам спать, вам, вероятно, следует обратиться к своему лечащему врачу или к врачу неотложной помощи. Совершенно нормально, когда кашель сводит вас с ума перед сном, но это не значит, что он должен быть слишком мучительным. Попробуйте описанные выше способы, чтобы наконец-то, иметь возможность спать всю ночь без приступов кашля.

Напомним, добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Ранее Фокус писал о том, что в следующий раз, когда вы закашляетесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы облегчить симптомы и скорее выздороветь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.