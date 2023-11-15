Марго Робби появилась на красной дорожке с мужем (фото)

Звездная пара жената с 2016 года, однако довольно редко вместе выходит в свет.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби и ее муж, британский продюсер Том Акерли, 33, совершили редкий выход на красную дорожку. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета посетила премьеру фильма "Солтберн" в Лос-Анджелесе во вторник, 14 ноября 2023 года.

Исполнительница роли Барби была в полупрозрачном черном корсете и уникальной паре массивных вельветовых брюк. Робби оставила свои брюки слегка расстегнутыми. Волосы Марго уложила легкими локонами и сделала нейтральный макияж с блеском для губ.

Знаменитость позировала для снимков вместе со своим мужем, с которым довольно редко выходит на публику. Том Акерли был в бежевом двубортном пиджаке, под которым носил черную футболку.

На мероприятии звездный дуэт позировал для фотографий с продюсером Джози Макнамарой.

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Джози Макнамара, Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

К своему вечернему луку Марго Робби, которая последние месяцы появлялась на публике в основном в розовом, добавила лаконичное колье.

Марго Робби Фото: Getty Images

Актриса познакомилась со своим мужем во время съемок "Французской сюиты" (2014), где он был ассистентом режиссера. Знаменитости поженились в 2016 году.

Джози Макнамара, Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби хочет экранизировать мемуары Бритни Спирс.

Также Фокус писал о свидании Марго Робби с ее мужем в Австралии.