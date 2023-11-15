Принц Гарри позвонил отцу на день рождения и подготовил подарок

Несмотря на то, что его не пригласили на празднование, герцог Сассекский первый сделал шаги к примирению.

Принц Гарри позвонил отцу и поздравил короля Чарльза III с 75-м днем рождения, который британский монарх отметил 14 ноября 2023 года. Об этом пишет BBC.

Несмотря на то, что герцога Сассекского не пригласили на празднование юбилея короля, он нарушил молчание и поздравил отца. Кроме этого, принц Гарри планирует подарить королю Великобритании кольцо в честь его юбилея, сообщает Page Six.

Издание отметило, что "праздничный" звонок можно было воспринимать как "оливковую ветвь" примирения после ряда скандалов и роста вражды в королевской семье.

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Принцесса Диана и король Чарльз III с сыновьями, Уильямом и Гарри Фото: Getty Images

Ранее в этом месяце появилась информация о том, что 39-летний принц Гарри не посетит празднование дня рождения своего отца. Герцог Сассекский отметил, что его даже не приглашали.

"В ответ на заголовки СМИ Великобритании, не было никакой связи относительно приглашения на предстоящий день рождения Его Величества", — сказал пресс-секретарь младшего сына британского короля.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Король Чарльз III тем временем использовал свой день рождения, чтобы открыть новый фонд "Coronation Food Project".

"Этот проект является новаторской инициативой, направленной на то, чтобы помочь уменьшить пищевые отходы и поддержать тех, кто живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности", — объявила королевская семья Великобритании в Instagram во вторник, 14 ноября 2023 года.

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Напомним, король Чарльз ІІІ получил торт на свой 75-й день рождения.

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