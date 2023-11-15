Проблемы с сердцем и лишний вес: 6 причин навсегда отказаться от кетчупа

Разнообразные соусы являются неотъемлемой частью нашего рациона, так как вкус еды без этих дополнительных ингредиентов кажется "бедным". Но каждая дополнительная порция ультрапереработанных продуктов, таких как кетчуп, увеличивает риск различных проблем со здоровьем и даже ранней смерти.

Любители кетчупа знают, насколько неполной может показаться еда без этой классической приправы, которую можно найти буквально на каждой кухне во всем мире. Однако продукты, подвергшиеся ультраобработке, к которым относится и промышленный кетчуп, могут оказаться чрезвычайно вредными для вашего здоровья. По данным Harvard Health Publishing (HHP), исследователи подсчитали, что риск развития деменции на 25% выше у людей, которые едят большое количество ультраобработанных продуктов. В другом исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале, утверждается: "На каждую дополнительную порцию ультрапереработанных продуктов риск ранней смерти относительно увеличивается на 18%". Об этом пишет OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Вот как ультраобработанный кетчуп может повлиять на ваше здоровье и самочувствие.

Высокое содержание сахара

Фото: Freepik

Хотя кетчуп может иметь прекрасный вкус, одной из наиболее серьезных проблем, связанных с кетчупом, является высокое содержание сахара. HHP сообщила, что избіочное потребление "добавленного сахара" связано с различными проблемами со здоровьем, включая повышенное кровяное давление, воспаления, ожирение, диабет 2 типа, жировую болезнь печени, сердечный приступ, инсульт и проблемы с зубами.

Пустые калории

Кетчуп не содержит многих необходимых питательных веществ. Вместо этого это источник пустых калорий. При чрезмерном употреблении он может добавить к еде ненужные калории, не обеспечивая при этом никаких питательных веществ, необходимых вашему организму.

Избыток натрия

Фото: Freepik

Еще один важный побочный эффект, который следует учитывать, — это высокое содержание натрия в кетчупе. Чрезмерное потребление соли может привести к повышению кровяного давления, которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. HHP сообщает, что "слишком много натрия также может вызвать потерю кальция, часть которого может быть выведена из костей".

Влияние на здоровье полости рта

Из-за высокого содержания сахара кетчуп может способствовать развитию кариеса. Сахар в кетчупе может питать вредные бактерии во рту, что со временем приводит к проблемам с зубами.

Возможный дискомфорт в пищеварении

Некоторые люди могут испытывать дискомфорт после употребления кетчупа. Это может быть связано с его кислотностью, специями или консервантами. Согласно исследованию, опубликованному в "Архивах медицинских наук", пищевые добавки могут нарушить баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике, повышая вероятность воспаления.

Увеличение веса

Фото: Freepik

Если вы следите за весом, то должны знать, что высокое содержание сахара в кетчупе может способствовать увеличению веса, если не контролировать количество, которое вы употребляете в пищу. Дополнительные калории от кетчупа могут накапливаться, особенно если вы используете его в больших количествах.

Несмотря на то, что кетчуп является любимым соусом во многих семьях, важно знать о его потенциальных побочных эффектах, особенно если вы употребляете его в избытке. Умеренность является ключевым моментом, когда речь идет о любой еде, особенно о продуктах, подвергшихся глубокой обработке, таких как кетчуп. Выбор высококачественного кетчупа с меньшим количеством добавок может помочь смягчить некоторые побочные эффекты. Как и в случае с любым другим аспектом вашего рациона, всегда полезно помнить о том, что вы потребляете, и о том, как это может повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Наслаждайтесь кетчупом, но делайте это так, чтобы это способствовало вашему общему благополучию.

Напомним, ученые объяснили, почему навсегда исключить из своего рациона белый хлеб.

Ранее Фокус писал о том, что эксперты назвали 3 привычки, которые могут предотвратить заболевания и сохранить здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.