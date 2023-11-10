Откажитесь от белого хлеба: 6 главных причин, почему он наносит вред вашему здоровью

Белый хлеб — доступен и вкусен, однако совсем не полезен для вашего здоровья. Ученые объяснили, почему вам все же следует навсегда исключить из своего рациона белый хлеб.

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Все знают о том, что белый хлеб – не самый полезный выбор, особенно если вы следите за своим здоровьем. Большинство из нас пытались перейти на черный, бездрожжевой или цельнозерновой хлеб, но в конечном итоге вернулись к старой привычке есть белый хлеб. Но ученые дали научно обоснованное объяснение того, почему все же следует насовсем отказаться от употребления белого хлеба. Издательство Harvard Health Publishing включило белый хлеб в список продуктов с высоким гликемическим индексом, а это означает, что он может вызвать быстрый скачок уровня сахара в крови. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Согласно исследованию, проведенному Американским журналом клинического питания (AJCN), продукты с высоким гликемическим индексом могут быть значительным фактором риска депрессии. Вот еще несколько причин, по которым белый хлеб не заслуживает места в вашем ежедневном рационе.

Увеличение веса

Фото: Freepik

Согласно обзору белого хлеба, опубликованному в журнале ScienceDirect, белый хлеб изготавливается из рафинированной пшеничной муки, в которой отсутствуют клетчатка и питательные вещества, содержащиеся в цельнозерновых продуктах. В нем огромное содержание крахмала, что может привести к резким скачкам и падениям уровня сахара в крови, вызывая чувство голода и желание есть все больше и больше белого хлеба. Со временем это может способствовать увеличению веса и ожирению.

Колебания уровня сахара в крови

По данным исследования ACJN, белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, а это означает, что он может вызвать резкое и значительное повышение уровня сахара в крови. Со временем это может привести к резистентности к инсулину и повышенному риску развития диабета 2 типа.

Дефицит питательных веществ

Фото: Freepik

Согласно обзору ScienceDirect, процесс производства белого хлеба лишает его многих необходимых питательных веществ, содержащихся в цельнозерновых продуктах. Это означает, что если в вашем рационе много белого хлеба, вы лишаете себя источников важных питательных веществ.

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Проблемы с пищеварением

Недостаток клетчатки в белом хлебе может привести к проблемам с пищеварением, включая запоры, нерегулярную дефекацию, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, диабет II типа и метаболический синдром, показало исследование, проведенное Университетским колледжем Корка.

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Freepik

В обзоре ScienceDirect также сообщается, что белый хлеб повышает уровень плохого холестерина в организме, что является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, включение белого хлеба в ваш ежедневный рацион может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Потенциальная чувствительность к глютену

Белый хлеб — крайне вредный вариант для людей с целиакией или чувствительностью к глютену. В белом хлебе огромное содержание глютена и регулярное его употребление может вызвать дискомфорт в пищеварении и аллергические реакции у людей с целиакией.

Нельзя отрицать, что белый хлеб — это удобно, поскольку это наиболее доступный вид хлеба. Однако этот продукт может нанести серьезный вред вашему здоровью. Вместо белого, выбирайте более здоровые альтернативы, например, цельнозерновой хлеб, и сбалансируйте его фруктами, овощами и нежирными белками. Если вы все еще не можете отказаться употребления белого хлеба, помните, что умеренность является ключевым моментом, и даже небольшие изменения в рационе могут значительно улучшить ваше самочувствие.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.