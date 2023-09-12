С семечками и на закваске. Диетологи назвали 6 самых полезных видов хлеба

Хлеб… Поджаренный тост с джемом, хрустящий ломтик с авокадо и яйцом пашот или в виде сухариков, добавленных в ароматный суп. Это невероятно вкусное лакомство, в котором люди часто отказывают себе из-за отсутствия пользы для здоровья. Но это не так, просто вы не умеете выбирать полезный хлеб.

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Хлеб действительно может быть невероятно здоровым продуктом питания, а углеводы в целом, предпочтительно сложные углеводы, являются жизненно важными макронутриентами, в которых организм нуждается каждый день. Об этом пишет Real Simple.

Рассматривая, что делает тот или иной хлеб полезным, Кэти Додд, владелица блога гериатрического диетолога прекрасно резюмирует это: "Здоровый хлеб — это тот, который соответствует вашему индивидуальному диетическому питанию и потребности".

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Фото: Pixabay

Это означает, что ингредиенты и питательные вещества, содержащиеся в том или ином варианте хлеба, соответствуют вашим личным ожиданиям и спецификациям — будь то хлеб с высоким содержанием клетчатки, легкоусвояемый хлеб, хлеб без глютена и так далее.

Однако для населения в целом существуют некоторые ключевые питательные вещества, которые определяют, полезен ли хлеб. Что касается хлеба на основе пшеницы, он может включать в себя целый ряд макронутриентов, таких, как:

белок, ненасыщенные жиры и клетчатка;

микроэлементы: растительные соединения, фосфор, железо, марганец, цинк, селен, витамин Е, тиамин, ниацин, фолиевая кислота и рибофлавин.

Эти питательные вещества в совокупности поддерживают здоровье иммунитета, кишечника, сердца, клеток и обмена веществ, способствуя здоровому росту и восстановлению всего организма.

К счастью, существует много полезных для здоровья сортов хлеба, помимо рафинированного или тщательно обработанного белого хлеба.

Цельнозерновой хлеб

Фото: Freepik

Благодаря высокому содержанию клетчатки и питательных веществ цельнозерновой хлеб является самым полезным для здоровья хлебом, который рекомендуют диетологи. "Большинству людей в рационе требуется больше клетчатки, поэтому часто полезно найти хлеб с высоким содержанием клетчатки", — говорит Додд.

То, что отличает цельнозерновой хлеб от белого заключается в названии: цельное зерно остается неповрежденным, когда его превращают в муку, которая впоследствии становится хлебом. Каждое зерно сохраняет все три части: зародыш, эндосперм и отруби.

С другой стороны, рафинированные зерна, такие как сорта белого хлеба, лишены богатых клетчаткой и питательными веществами частей отрубей и зародышей, оставляя только крахмалистый эндосперм. Несмотря на вкус, этот хлеб имеет небольшую пищевую ценность. Опять же, белый хлеб часто обогащают, чтобы вернуть некоторые витамины и минералы, содержащиеся в цельнозерновом, но они могут не усваиваться полноценно.

Растворимая клетчатка, которая содержится в цельнозерновом хлебе помогает улучшить здоровье сердца, связываясь с пищевым холестерином в тонком кишечнике.

Исследования даже показывают, что цельнозерновые продукты, в том числе цельнозерновой хлеб, связаны со снижением риска метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа, болезни сердца, рак, респираторные заболевания и генерализованные инфекции.

Хлеб из пророщенной пшеницы

Фото: Freepik

Хлеб из проросшей пшеницы выводит питательность цельнозернового хлеба на новый уровень благодаря процессу прорастания. Проращивание означает, что зерна хранятся в теплой и влажной среде, что позволяет им начать выращивать побеги, прежде чем их перемалывают в муку для хлеба. Этот процесс прорастания увеличивает биодоступность и усваиваемое количество питательных веществ в этих хлебобулочных изделиях, особенно фолиевой кислоты, ключевого витамина B.

"Хлеб, приготовленный из проросших зерен, также богат витамином Е, витамином С и бета-каротином", — добавляет Додд. Эти питательные вещества являются антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями в организме и укрепляют иммунную систему.

Процесс проращивания также помогает разрушить антипитательные вещества, такие как фитиновая кислота, которые обычно содержатся в хлебобулочных изделиях. Эти антипитательные вещества могут препятствовать усвоению минералов, таких как железо, так что это большой плюс. Хлеб из проросших зерен, как правило, содержит меньше глютена и имеет более низкий гликемический индекс, поэтому людям, чувствительным к пшенице, может быть легче переваривать его, а людям с метаболическими проблемами, такими как диабет 2 типа, контролировать уровень сахара в крови.

Хлеб с семечками

Фото: Freepik

Когда дело доходит до хлеба с семечками, нет недостатка во вкусах: от кунжута и подсолнечника до льна, чиа и тыквы. Будучи крошечными источниками питательных веществ, семечки всех видов действительно повышают питательность хлеба. Как правило, семена содержат клетчатку, белок, ненасыщенные жиры, растительные соединения, а также широкий спектр витаминов и минералов. Выбор хлеба, украшенного семечками, повысит его полезность. Кроме того, это "обеспечивает интересную текстуру", отмечает Додд.

Ржаной хлеб

Чистый ржаной хлеб не содержит пшеничной муки. Этот острый, ореховый и землистый хлеб приносит множество преимуществ для здоровья. Рожь, как правило, имеет более низкий гликемический индекс, чем пшеница, и, следовательно, оказывает не такое сильное влияние на уровень сахара в крови. Рожь, как и пшеница, содержит впечатляющее количество селена, тиамина, марганца, рибофлавина, ниацина, меди и фолиевой кислоты, помогая поддерживать здоровую иммунную систему, обмен веществ и уровень энергии.

Хлеб на закваске

Закваска — отличный выбор для здорового хлеба по ряду причин, каждая из которых связана с естественным процессом ферментации. Закваска — это живая культура микроорганизмов, таких как дрожжи и бактерии, которые размножаются на смеси муки и воды, и многие считают ее самостоятельным микробиомом.

При смешивании с хлебным тестом закваска начинает усваивать глютен, содержащийся в муке, в результате чего получается более легко усваиваемый конечный продукт, особенно для людей, чувствительных к глютену. Кроме того, он также расщепляет фитиновую кислоту, увеличивая усвоение минералов. С метаболической точки зрения гликемический индекс такого хлеба ниже, чем у других видов.

Безглютеновый хлеб

Фото: Getty Images

Хлеб без глютена может быть более здоровым вариантом для тех, кто страдает целиакией или серьезной чувствительностью к глютену.

Однако обратите внимание, что существует множество безглютеновых хлебов, которые все еще подвергаются тщательной обработке, и эта обработка практически не оставляем никакой питательной ценности. Чтобы избежать этого и получить изрядную дозу полезных для здоровья белков, клетчатки и микроэлементов, выбирайте безглютеновые сорта, приготовленные из миндальной, кокосовой или коричневой рисовой муки, а также ищите хлеб с минимальным количеством загадочных ингредиентов или добавок, которые трудно произнести.

Напомним, есть множество причин, по которым вы можете захотеть использовать муку без глютена.

Ранее Фокус писал о том, что углеводы также необходимы нашему организму, поэтому вовсе исключать его из своего рациона не стоит, ведь есть и полезный хлеб.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту