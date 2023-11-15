Синди Кроуфорд с дочкой Кайей посетили мероприятие Omega (фото)

Культовая звезда подиумов и ее наследница выбрали парные образы в темных тонах.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вышла на публику со своей дочерью Кайей Гербер, 22. Об этом пишет People.

Звезда подиумов и ее наследница посетили вечеринку Planet Omega Fashion в Нью-Йорке. На красной дорожке мероприятия они вместе позировали фотографам.

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Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Фото: Getty Images

Кроуфорд, давний амбассадор бренда Omega, выбрала для появления на публике черное платье миди с V-образным вырезом и сапоги в тон. Она держала в руках черный клатч, обнимая свою дочь Кайю. Волосы Синди оставила распущенными и сделала вечерний макияж.

Между тем 22-летняя модель продемонстрировала образ с черной водолазкой с длинными рукавами в сочетании с плиссированной мини-юбкой с высокой талией. Гербер добавила к луку полупрозрачные колготы и туфли на каблуках. Волосы она собрала в элегантную прическу.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Фото: Getty Images

Перед началом события Синди Кроуфорд пошутила о разнице в росте между ней и дочерью.

"На всякий случай, если вам интересно, у нее ноги длиннее моих", — сказала супермодель.

Впоследствии Синди также поделилась несколькими снимками из Нью-Йорка в своих соцсетях.

"@omega день в Нью-Йорке", — написала амбассадор бренда.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Напомним, Синди Кроуфорд поздравила Кайю с 22-м днем рождения.

Также Фокус писал о недавней съемке Синди Кроуфорд для глянца.