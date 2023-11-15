Меган Маркл поддержала близкую подругу после потери ребенка

Герцогиня Сассекская встретилась с Келли Макки Зайфен, спустя 16 месяцев после загадочной смерти ее девятилетнего сына.

42-летняя Меган Маркл неожиданно появилась на публике. Герцогиня Сассекская встретилась с близкой подругой, бывшей моделью Келли МакКи Зайфен, которая 16 месяцев назад потеряла сына. Об этом пишет Daily Mail.

Две женщины вместе пообедали в итальянском ресторане, а затем отправились за покупками в близлежащий бутик роскошной женской одежды.

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Меган Маркл взяла перерыв в своих ролях жены и матери, чтобы сыграть роль поддерживающего друга в пятницу, когда она наслаждалась выходным со своей близкой подругой Келли МакКи Зайфен — через 16 месяцев после смерти девятилетнего сына бывшей модели.

Меган Маркл на прогулке с Келли

42-летняя герцогиня Сассекская, которую Келли однажды назвала "невероятным другом и матерью", была замечена у ресторана в Монтесито вместе с Келли.

Подруги болтали и шутили. Их веселая прогулка произошла чуть более года спустя после того, как близкий друг семьи Зайфен рассказал журналистам, что сын Келли Джордж был найден "без чувств" в их семейном доме и что его смерть стала полным шоком для его близких.

Меган Маркл на прогулке с Келли

Келли, которая также является матерью сестры-близнеца Джорджа Лили, сама открыто рассказала о своем горе в Instagram, написав в октябре прошлого года, что она тяжело переживает утрату.

В мае она опубликовала в своем аккаунте пост, посвященный Меган, поблагодарила ее за поддержку и назвала "невероятным другом и матерью".

Меган для прогулки оделась в раскрепощенном калифорнийском стиле, выбрав шикарные шорты-карго La Ligne и простые черные балетки Aquazzura. Примечательно, но на свой черный свитер La Ligne герцогиня прицепила брошь с красным маком. Это английская традиция. Так отдают дань памяти британским ветеранам и британским военным, погибшим в войнах.

После обеда в ресторане и шопинга подруги уехали на Range Rover в сопровождении охранника.

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