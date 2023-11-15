Сказочное Рождество: Джулия Фокс сфотографировалась в необычном для себя образе

Бывшая девушка Канье Уэста славится своими провокационными нарядами, но для рождественской фотосессии она выбрала более скромные образы.

Джулия Фокс появилась в праздничной фотосессии к Рождеству и показала оригинальные наряды на фоне рождественской атрибутики. Оказалось, что бывшая девушка Канье Уэста, которая славится своими провокационными нарядами, обожает Рождество и делает все, чтобы оно было сказочной. Об этом пишет Ssense.

Джулия призналась, что очень ответственно относится к покупке подарков, как и ее друзья.

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"Мы внимательно относимся к праздникам в целом — вероятно, чтобы компенсировать отсутствие того Рождества, которого мы хотели бы в детстве. Раньше мы останавливались в отеле "Бауэри", и рождественское утро там было особенным. Но теперь мы празднуем у меня дома. Нас так много, что мы едва помещаемся в комнате. Обычно я приглашаю людей, чьи семьи не живут поблизости или, может быть, у них нет отношений со своей семьей", — рассказала Джулия.

Фото: Ssense Фото: Ssense Фото: Ssense Фото: Ssense

Она напомнила, что родом из Нью-Йорка и ей очень нравится встречать праздники в родном городе, когда все приезжие разъезжаются по домам и в городе становится непривычно тихо.

"Я возьму Валентино посмотреть на елку в Рокфеллер-центре, и мы сходим на каток, теперь, когда он достаточно взрослый. Мы также ходим посмотреть на огни Дайкер-Хайтс — это большая традиция, — а потом ужинаем у Люсьена", — рассказала Джулия о том, как празднует Рождество со своим сыном.

Рождество Джулии Фокс Фото: Ssense

Она даже рассказала, что приготовит на праздники: овощную лазанью с цуккини и лаймовый пирог с взбитыми сливками. А еще купит абрикосово-миндальные пирожные в любимой кондитерской.

По словам Джулии, ее семья не была богатой, так что много подарков она не получала. Но лучшим подарком был ее первый ноутбук.

"Мне было лет десять или одиннадцать, может быть. Это был дешевый компьютер, и я играла на нем в The Sims. Я любила эту игру. Мне очень нравилось строить дома и выбирать мебель – делать их по-настоящему милыми", — призналась Фокс.

Рождество Джулии Фокс Фото: Ssense

Она пошутила, что не верила в Санту и всем детям в школе рассказала, что его не существует.

А лучшим подарком, полученным во взрослом возрасте, стал красный кабриолет. Но она его продала. К слову сумка Birkin, которую ей подарил Канье Уэст, все еще у нее.

По словам Джулии, у нее много друзей-художников, поэтому ей нравятся подарки, сделанные вручную, или что-то, что можно повесить на стену, или небольшие безделушки. А сама она недавно подарила подруге редкую книгу – "Секс" Мадонны.

Сейчас Джулия Фокс хочет продолжить писать. У нее есть сценарий в разработке под названием Lipstick Palm. В нем рассказывается о двух девушках, которые загуляли и случайно убили своего "папика".

Напомним, ранее Джулия Фокс рассказала, почему рассталась с Канье Уэстом.