Топ модных пальто на зиму 2023, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе
Пальто – это самый элегантный предмет верхней одежды, без которого точно не обойтись, если вы следите за модой.
Когда-то пальто, как и многие другие предметы нашего гардероба, имели репутацию "очень элегантных" и требовали подходящих аксессуаров. Сейчас оно переживает новую реальность, в которой оно рассматривается как абсолютный герой даже простых нарядов, возможно, дополненных парой кроссовок. Женское пальто на сезон осень/зима 2023-2024 — это чистая свобода. Можно сочетать с чем угодно и дополнять, все, чем вам хочется. Какие модели нельзя пропустить в этом сезоне, пишет Vogue.
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Черное пальто
Черное пальто сочетается со всем, никогда не выходит из моды и подходит для любого случая. В идеале, черное пальто должно быть длинным и иметь классический силуэт.
Двубортные пальто, вдохновленные винтажным стилем милитари – это идеальный выбор, если хочется добавить немного строгости в свои осенне-зимние образы.
Однобортное пальто слегка оверсайз – позволит вам создавать оригинальные образы с объемными свитерами.
Светло-коричневое, или бежевое пальто
Самые востребованные и знаковые цвета? Нейтральные, от светлых до светло-коричневых тонов. Среди наиболее популярных – пальто классического минималистического кроя.
Но в трендах и оверсайз силуэт, слегка приталенные модели, и даже модели без пуговиц, которые фиксирутся поясом. Стилисты также рекомендуют носить такие пальто с контрастным кожаным ремнем.
Пальто Тедди
Очень мягкое и очень теплое. Пальто Тедди – это симбиоз пальто и искусственной шубы. И в этом году эта уютная модель отмечает свое 10-летие. Культовой считается модель цвета верблюжьей шерсти, или цвета "кэмэл", но яркие оттенки также в моде.
Особенно для плюшевого пальто "Тедди" хорош оттенок пыльной розы. Он придаст любому образу флер романтичности.
Серое пальто
Мы знаем его в самой строгой версии, офисном образе, возможно, в тонкую полоску: это настоящая классика мужского гардероба. Но как и многое из мужского гардероба, серое пальто перекочевало в женский шкаф и теперь дизайнеры предлагают множество непринужденных и комфортных моделей, которые теряют часть этой серьезной ауры.
Двубортные, однобортные, оверсайз и приталенные, главное здесь цвет. Серый – нейтральный, как и черный. И отлично сочетается со всем, что вы захотите надеть. Только образ получится менее мрачным и более уютным. Можно выбрать полностью серый образ, а можно дополнить серым пальто контрастное трикотажное платье, или джинсы с объемным свитером.
Ранее Фокус писал о самой модной зимней одежде на этот год.