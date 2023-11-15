Топ модных пальто на зиму 2023, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе

Пальто – это самый элегантный предмет верхней одежды, без которого точно не обойтись, если вы следите за модой.

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Когда-то пальто, как и многие другие предметы нашего гардероба, имели репутацию "очень элегантных" и требовали подходящих аксессуаров. Сейчас оно переживает новую реальность, в которой оно рассматривается как абсолютный герой даже простых нарядов, возможно, дополненных парой кроссовок. Женское пальто на сезон осень/зима 2023-2024 — это чистая свобода. Можно сочетать с чем угодно и дополнять, все, чем вам хочется. Какие модели нельзя пропустить в этом сезоне, пишет Vogue.

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Черное пальто

Черное пальто сочетается со всем, никогда не выходит из моды и подходит для любого случая. В идеале, черное пальто должно быть длинным и иметь классический силуэт.

Фото: MaxMara Фото: Instagram 425yemets.store Фото: MaxMara Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw

Двубортные пальто, вдохновленные винтажным стилем милитари – это идеальный выбор, если хочется добавить немного строгости в свои осенне-зимние образы.

Однобортное пальто слегка оверсайз – позволит вам создавать оригинальные образы с объемными свитерами.

Светло-коричневое, или бежевое пальто

Самые востребованные и знаковые цвета? Нейтральные, от светлых до светло-коричневых тонов. Среди наиболее популярных – пальто классического минималистического кроя.

Фото: MaxMara Фото: MaxMara Фото: @SYLVIEMUS Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram Фото: Getty Images

Но в трендах и оверсайз силуэт, слегка приталенные модели, и даже модели без пуговиц, которые фиксирутся поясом. Стилисты также рекомендуют носить такие пальто с контрастным кожаным ремнем.

Пальто Тедди

Очень мягкое и очень теплое. Пальто Тедди – это симбиоз пальто и искусственной шубы. И в этом году эта уютная модель отмечает свое 10-летие. Культовой считается модель цвета верблюжьей шерсти, или цвета "кэмэл", но яркие оттенки также в моде.

Фото: MaxMara Фото: Instagram rosiehw

Особенно для плюшевого пальто "Тедди" хорош оттенок пыльной розы. Он придаст любому образу флер романтичности.

Серое пальто

Мы знаем его в самой строгой версии, офисном образе, возможно, в тонкую полоску: это настоящая классика мужского гардероба. Но как и многое из мужского гардероба, серое пальто перекочевало в женский шкаф и теперь дизайнеры предлагают множество непринужденных и комфортных моделей, которые теряют часть этой серьезной ауры.

Фото: MaxMara

Двубортные, однобортные, оверсайз и приталенные, главное здесь цвет. Серый – нейтральный, как и черный. И отлично сочетается со всем, что вы захотите надеть. Только образ получится менее мрачным и более уютным. Можно выбрать полностью серый образ, а можно дополнить серым пальто контрастное трикотажное платье, или джинсы с объемным свитером.

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