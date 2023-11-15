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Стиль жизни

Топ модных пальто на зиму 2023, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе

бежевое пальто, модное пальто, модные тренды
Фото: Getty Images | Бежевое пальто - идеальный выбор на сезон осень/зима 2023-2024

Пальто – это самый элегантный предмет верхней одежды, без которого точно не обойтись, если вы следите за модой.

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Когда-то пальто, как и многие другие предметы нашего гардероба, имели репутацию "очень элегантных" и требовали подходящих аксессуаров. Сейчас оно переживает новую реальность, в которой оно рассматривается как абсолютный герой даже простых нарядов, возможно, дополненных парой кроссовок. Женское пальто на сезон осень/зима 2023-2024 — это чистая свобода. Можно сочетать с чем угодно и дополнять, все, чем вам хочется. Какие модели нельзя пропустить в этом сезоне, пишет Vogue.

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Черное пальто

Черное пальто сочетается со всем, никогда не выходит из моды и подходит для любого случая. В идеале, черное пальто должно быть длинным и иметь классический силуэт.

черное пальто, модное пальто Fullscreen
Фото: MaxMara
черное пальто, модное пальто Fullscreen
Фото: Instagram 425yemets.store
черное пальто, модное пальто Fullscreen
Фото: MaxMara
черное пальто, модное пальто Fullscreen
Фото: Instagram rosiehw
черное пальто, модное пальто Fullscreen
Фото: Instagram rosiehw
черное пальто, модное пальто
черное пальто, модное пальто
черное пальто, модное пальто
черное пальто, модное пальто
черное пальто, модное пальто

Двубортные пальто, вдохновленные винтажным стилем милитари – это идеальный выбор, если хочется добавить немного строгости в свои осенне-зимние образы.

Однобортное пальто слегка оверсайз – позволит вам создавать оригинальные образы с объемными свитерами.

Светло-коричневое, или бежевое пальто

Самые востребованные и знаковые цвета? Нейтральные, от светлых до светло-коричневых тонов. Среди наиболее популярных – пальто классического минималистического кроя.

бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023 Fullscreen
Фото: MaxMara
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023 Fullscreen
Фото: MaxMara
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023 Fullscreen
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023 Fullscreen
Фото: @SYLVIEMUS
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023 Fullscreen
Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023 Fullscreen
Фото: Getty Images
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023
бежевое пальто, модное пальто, тренды 2023

Но в трендах и оверсайз силуэт, слегка приталенные модели, и даже модели без пуговиц, которые фиксирутся поясом. Стилисты также рекомендуют носить такие пальто с контрастным кожаным ремнем.

Пальто Тедди

Очень мягкое и очень теплое. Пальто Тедди – это симбиоз пальто и искусственной шубы. И в этом году эта уютная модель отмечает свое 10-летие. Культовой считается модель цвета верблюжьей шерсти, или цвета "кэмэл", но яркие оттенки также в моде.

меховое пальто, пальто тедди, модное пальто Fullscreen
Фото: MaxMara
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто Fullscreen
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто Fullscreen
Фото: Instagram rosiehw
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто Fullscreen
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто
меховое пальто, пальто тедди, модное пальто

Особенно для плюшевого пальто "Тедди" хорош оттенок пыльной розы. Он придаст любому образу флер романтичности.

Серое пальто

Мы знаем его в самой строгой версии, офисном образе, возможно, в тонкую полоску: это настоящая классика мужского гардероба. Но как и многое из мужского гардероба, серое пальто перекочевало в женский шкаф и теперь дизайнеры предлагают множество непринужденных и комфортных моделей, которые теряют часть этой серьезной ауры.

серое пальто, модное пальто, модные тренды Fullscreen
серое пальто, модное пальто, модные тренды Fullscreen
серое пальто, модное пальто, модные тренды Fullscreen
Фото: MaxMara
серое пальто, модное пальто, модные тренды Fullscreen
серое пальто, модное пальто, модные тренды
серое пальто, модное пальто, модные тренды
серое пальто, модное пальто, модные тренды
серое пальто, модное пальто, модные тренды

Двубортные, однобортные, оверсайз и приталенные, главное здесь цвет. Серый – нейтральный, как и черный. И отлично сочетается со всем, что вы захотите надеть. Только образ получится менее мрачным и более уютным. Можно выбрать полностью серый образ, а можно дополнить серым пальто контрастное трикотажное платье, или джинсы с объемным свитером.

Ранее Фокус писал о самой модной зимней одежде на этот год.