Топ модних пальт на зиму 2023, які обов'язково мають бути у вашому гардеробі

Пальто — це найелегантніший предмет верхнього одягу, без якого точно не обійтися, якщо ви стежите за модою.

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Колись пальто, як і багато інших предметів нашого гардероба, мали репутацію "дуже елегантних" і вимагали відповідних аксесуарів. Зараз воно переживає нову реальність, у якій його розглядають як абсолютного героя навіть простого вбрання, можливо, доповненого парою кросівок. Жіноче пальто на сезон осінь/зима 2023-2024 — це чиста свобода. Можна поєднувати з чим завгодно і доповнювати, все, чим вам хочеться. Які моделі не можна пропустити цього сезону, пише Vogue.

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Чорне пальто

Чорне пальто поєднується з усім, ніколи не виходить з моди і підходить для будь-якого випадку. В ідеалі, чорне пальто має бути довгим і мати класичний силует.

Фото: MaxMara Фото: Instagram 425yemets.store Фото: MaxMara Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw

Двобортні пальта, натхненні вінтажним стилем мілітарі, — це ідеальний вибір, якщо хочеться додати трохи строгості у свої осінньо-зимові образи.

Однобортне пальто злегка оверсайз — дозволить вам створювати оригінальні образи з об'ємними светрами.

Світло-коричневе, або бежеве пальто

Найбільш затребувані та знакові кольори? Нейтральні, від світлих до світло-коричневих тонів. Серед найбільш популярних — пальта класичного мінімалістичного крою.

Фото: MaxMara Фото: MaxMara Фото: @SYLVIEMUS Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram Фото: Getty Images

Але в трендах і оверсайз силует, злегка приталені моделі, і навіть моделі без ґудзиків, які фіксуються поясом. Стилісти також рекомендують носити такі пальта з контрастним шкіряним ременем.

Пальто Тедді

Дуже м'яке і дуже тепле. Пальто Тедді — це симбіоз пальто і штучної шуби. І цього року ця затишна модель відзначає своє 10-річчя. Культовою вважається модель кольору верблюжої вовни, або кольору "кемел", але яскраві відтінки також у моді.

Фото: MaxMara Фото: Instagram rosiehw

Особливо для плюшевого пальта "Тедді" гарний відтінок курної троянди. Він додасть будь-якому образу флер романтичності.

Сіре пальто

Ми знаємо його в найсуворішій версії, офісному образі, можливо, в тонку смужку: це справжня класика чоловічого гардероба. Але як і багато чого з чоловічого гардероба, сіре пальто перекочувало в жіночу шафу і тепер дизайнери пропонують безліч невимушених і комфортних моделей, які втрачають частину цієї серйозної аури.

Фото: MaxMara

Двобортні, однобортні, оверсайз і приталені, головне тут колір. Сірий — нейтральний, як і чорний. І чудово поєднується з усім, що ви захочете вдягнути. Тільки образ вийде менш похмурим і більш затишним. Можна вибрати повністю сірий образ, а можна доповнити сірим пальто контрастну трикотажну сукню, або джинси з об'ємним светром.

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