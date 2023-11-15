Джиджи Хадид появилась на публике с мамой Иоландой (фото)

Знаменитости стали гостями траурной службы по президенту IMG Ивану Барту, который умер в возрасте 60 лет.

28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид и ее мать Иоланда Хадид, 59, были замечены на траурной службе по бывшему президенту IMG Models Ивану Барту. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и ее мама появились на публике в Нью-Йорке.

Джиджи надела черный кожаный пиджак с v-образным вырезом и добавила к образу черные брюки. На ногах знаменитости палестинского происхождения была пара кожаных туфель с острым носом. Младшая Хадид собрала свои светлые волосы в аккуратный пучок и надела очки-авиаторы. Она держала в руках черную лаконичную сумочку.

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Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Со своей стороны, Иоланда надела укороченные черные брюки и темно-серый пиджак, покрытый черным кружевом. Она добавила к образу многослойные золотые ожерелья и маленькие серьги.

Бывшая фотомодель несла маленькую черную кожаную сумочку, когда направлялась к машине. Иоланда обула черные кожаные сапоги на шпильке с острым носком, а также надела очки в авиаторском стиле.

Ее светлые волосы были собраны в гладкий пучок, а на лице был легкий макияж.

Иоланда Хадид Фото: Getty Images

Кроме Джиджи, Иоланда Хадид также стала мамой дочери Беллы и сына Анвара, которых родила от застройщика Мохаммеда Хадида.

Иоланда Хадид с дочерьми

Напомним, семье Хадид начали угрожать после их публичной поддержки Палестины.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Джиджи Хадид.