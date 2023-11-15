Alyona alyona рассказала чем занимается ее новый бойфренд и как началась их история любви

Певица призналась, что счастлива

32-летняя украинская рэперша Alyona alyona впервые откровенно рассказала о новом парне.

Сделала это артистка в интервью Маше Ефросининой.

По ее словам, бойфренды по имени Владимир, так как и она занимается музыкой. Он создает музыку в клубном жанре, а Alyona alyona предпочитает рэп.

Познакомились они с ним через полгода после разрыва реперки с предыдущим избранником.

Парочка общалась в соцсетях, реагировали на творчество друг друга, а уже потом влюбились.

Отношения начались на фоне разговоров о том, как выехать с благотворительными концертами за границу, какие для этого должны быть документы.

Alyona alyona признается, что даже подумать не могла, что между ними вспыхнут чувства. Но уже сегодня пара живет вместе в его квартире

Рэперша признается, что влюбилась первой во Владимира, а уже потом они решили жить вместе. Сейчас они живут в 3-комнатной квартире музыканта, где вместе с ними живут еще его брат и девушка. Также пара имеет двух общих котов.

Alyona alyona говорит, что ее не смущает, что они живут не одни, и что ремонт в квартире не люкс. Она чувствует себя счастливой и это главное.

Вместе парочка готовит есть, консервирует, ходит собирать грибы и хорошо проводит время. Поэтому певица рада, что встретила своего избранника.

Реперка также добавила, что Владимир первый мужчина, который имел к ней "человеческое отношение" без всякой пользы.

Напомним, на концерте alyona alyona произошла стрельба, есть раненые.