Депрессия и низкий иммунитет: 5 главных недостатков удаленной работы для здоровья

Удаленная работа — это удобно и во многом облегчает жизнь, например, в том, что не нужно ежедневно тратить несколько часов на дорогу. Однако работа из дома сильно влияет на психическое здоровье и вовсе не позитивно.

Комплексное трехлетнее исследование, проведенное консалтинговой компанией по изменению поведения MindGym, показало, что работа на дому может иметь пагубные последствия как для психического, так и для физического здоровья. Исследование, основанное на данных 62% американских компаний, предполагает, что изоляция, связанная с удаленной работой, может значительно увеличить риск развития депрессии, болезней сердца и деменции. Исследователи указывают на важность социальных связей для поддержания общего благополучия и подчеркивают потенциальное негативное влияние длительной изоляции на иммунитет. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Итак, постоянная работа на дому может привести к следующим негативным факторам для психического и физического здоровья.

Проблемы с психическим здоровьем

Фото: Freepik

В исследовании подчеркивается, что изоляция, вызванная удаленной работой, может привести к тревоге, депрессии и снижению когнитивных функций. Отсутствие социального взаимодействия и редкие встречи на работе могут способствовать ухудшению психического здоровья.

Ослабленный иммунитет

Изоляция считается фактором, ослабляющим иммунную систему. В докладе говорится, что проведение значительного количества времени в одиночестве может сделать людей более восприимчивыми к различным проблемам со здоровьем, включая ослабление иммунной системы, что может повысить уязвимость к различным болезням.

Риски для физического здоровья

Фото: Freepik

Длительная изоляция связана с более высоким риском ишемической болезни сердца, инсульта, деменции, болезни Альцгеймера и даже смертности. Исследование подчеркивает важность поддержания разнообразных социальных связей как для физического, так и для психического благополучия.

Позитивное влияние социального взаимодействия

Фото: Freepik

В отчете признается положительное влияние проведения времени с людьми, которые нам нравятся. Социальные взаимодействия связаны с уменьшением тревоги и депрессии, а также с укреплением иммунной системы. Исследование предполагает, что регулярные социальные связи могут выступать в качестве защитного фактора от негативных последствий удаленной работы для вашего здоровья.

Важность посещения офиса

Генеральный директор MindGym Октавиус Блэк подчеркивает пользу для здоровья от посещения офиса. Не обязательно все рабочие дни полноценно находиться в офисе, но построение отношений посредством периодических встреч на рабочем месте имеет решающее значение..

Исследование подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к удаленной работе, поощряя сочетание фактического и удаленного взаимодействия для поддержки как психического, так и физического здоровья сотрудников.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.