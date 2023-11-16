Владимир Остапчук, ROXOLANA и Евгений Кот появились на премьере "Первого кода" (Фоторепортаж)

В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ фильма об украинском IT.

14 ноября в столичном ТРЦ "Гулливер" состоялся звездный допремьерный показ одного из наиболее ожидаемых украинских фильмов года — "Первый код". Бюджет картины составил более пятисот тысяч долларов. По замыслу создателей ленты, фильм призван изменить представление мировой общественности и украинцев об украинском IT и подчеркнуть его влияние мировую IT-индустрию. Журналисты Фокуса побывали на событии.

Юла, Анатолий Анатолич, Владислав Савченко, Артур Лерман

Три больших зала кинотеатра "Оскар" были заполнены до отказа. Более пятисот гостей первыми увидели "Первый код". Отдельный зал был выделен творческой группе.

Владимир Остапчук с девушкой

Поддержать премьеру фильма "Первый код" пришли звездные гости: Roxolana, LAUD, Виктор Павлик, Вадим Гутцайт, Оксана Гутцайт, Игорь и Марина Фостенко, Владимир Остапчук с возлюбленной, Илона Гвоздева, Евгений Кот, Наталья Татаринцева, КИЛИММЕН, , Маша Данилова, Darisha, Анна Малиновская, Марина Аристова, Макс Леонов, группа SESTRA, Елена Винярская, Юля Сеник, Елена Светлицкая и другие.

Илона Гвоздева

Почти два года производства в разный для Украины период вылились в полуторачасовой художественно-документальный фильм. Сценарий менялся несколько раз. После начала полномасштабного вторжения сценаристка Татьяна Буренко уделила большое внимание киберзащите, когда триста тысяч айтишников объединились, чтобы дать достойный отпор врагу. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как высокоэффективно сработало приложение "Дия" на оккупированных территориях, где каждый мог передать координаты врага. Фаундеры крупных ИТ-компаний рассказали, с чего начинался украинский ИТ-бизнес вообще. И почему украинские айтишники сейчас самые ценные специалисты во всем мире.

Анна Саливанчук

"С гордостью могу сказать, что наш фильм изменит представление о мощности нашей ИТ-сферы не только украинцев, но и всего мира. Мы намерены показать этот фильм на международном уровне. Наша команда установила высокую планку по визуализации документального кино. Планируем в дальнейшем держать фокус на нашей мощной IT-индустрии и делать все, чтобы Украина была не только храброй, но и узнаваемой профессиональной мощью на мировой арене", – прокомментировал продюсер фильма Владислав Савченко

Артур Лерман, Владислав Савченко

Ведущий события Анатолий Анатолич на протяжении всего вечера держал гостей в предвкушении, рассказывая о закулисных историях создания фильма, фактах от украинцев из Кремниевой долины.

Анатолій Анатоліч

Премьера "Первого кода" – историческое событие для украинского кинопроката, поэтому холл кинотеатра впечатлял количеством инновационных локаций.

Впервые вместо привычного баннера был задействован динамический бренд-вол размером 6,5 на 2,5 метра, на экране появился "Код украинского ИТ" и эксклюзивные фрагменты со съемок фильма.

Евгений Кот, Наталья Татаринцева

Одной из самых увлекательных локаций стала комната украинского айтишника 90-х годов, место, где создавался "первый код", воспроизведена с точностью до мелочей. Каждый мог погрузиться в то время, когда молодая независимая Украина уже сменила мировой рынок ИТ.

ROXOLANA

Юла

Денис Жупник

Килимен

Константин Грубич

Дуэт SESTRA

Слава Демин

Слава Соломко

Оксана Гутцайт

Татьяна Карикова

Игорь и Марина Фостенко

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