"Это лицо уставшей матери": Адриана Липа ответила на критику своего "нового" лица

Недавно супермодель появилась на премьере фильма с макияжем, который изменил ее лицо до неузнаваемости.

42-летняя Адриана Лима, бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria’s Secret, подверглась критике в соцсетях после того, как появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", которая состоялась 13 ноября в Лос-Анджелесе. Ее поклонники начали бурно обсуждать, как изменилось ее лицо. И Адриана резко ответила критикам спутя три дня. Об этом пишет Page Six.

В комментариях к снимкам Лимы с премьеры картины, ее критики предположили, что она сделала подтяжку лица, или переборщила с "инъекциями красоты".

Адриана Лима на красной дорожке Фото: Getty Images

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Кто-то из комментаторов заявил, что Лима себя изуродовала, а кто-то даже предложил арестовать ее пластического хирурга.

Супермодель ответила на критику своей внешности и опубликовала в Instagram селфи без макияжа, заявив, что так выглядит лицо уставшей мамы.

Адриана Лима без макияжа Фото: Instagram adrianalima

"Лицо уставшей мамы двух подростков, одного активного мальчика — годовалого ребенка, который учится ходить, и трех собак… спасибо за заботу", — написала Лима, показав свое фото без макияжа.

Напомним, Адриана Лима недавно вернулась к работе моделью Victoria's Secret. В августе 2022 года у нее родился сын Сайан Лима Леммерс от ее бойфренда Андре Леммерса.

Тогда Лима написала трогательный пост в Instagram, сообщив о рождении малыша.

"Голубой — это цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Голубой — цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, мест в списке желаний нашей семьи. Голубой теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика", — объявила Лима, рассказав поклонников о рождении сына.

Адриана Лима в юности

У нее также есть дочери Валентина, 14 лет, и Сиенна, 10 лет, от ее бывшего мужа, игрока НБА, Марко Ярича. Пара была в браке пять лет и объявила о расставании в 2014 году.

Супермодель вернулась к сотрудничеству с брендом Victoria's Secret, с которым работала с 1999 по 2018 год. Она стала лицом новой парфюмерной воды Heavenly.