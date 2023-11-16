На фронте погиб участник кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молотов

Николай Молоков отдал жизнь защищая Украину.

Участник шестого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Молотов погиб воюя на фронте против российских оккупантов.

Трагическое известие сообщили на официальной странице кулинарного шоу, а также в телеграмм канале батальона в котором служил мужчина.

Известно, что Николаю Молотову было 71 год. Он был инструктором полка Калиновского и "Азов".

Мужчина родился на территории России, однако получил украинское гражданство и в 2014 году, когда началась антитеррористическая операция, пошел защищать страну на фронт. Николай Молотов был самым старшим бойцом белорусского полка имени Кастуся Калиновского, к которому присоединился уже после начала полномасштабной войны.

Имя Николая Молотова стало известно во время участия мужчины в кулинарном шоу "Мастер шеф 6 сезон", где его прозвали "энерджайзером".

Известно, что Молотов хорошо разбирался в военной разведке и умело обучал молодых бойцов правилам поведения на фронте. Его побратимы дали ему прозвище "МММ", которое и стало его позывным.

Прощались с Николаем на Житомирщине в этот понедельник, 13 ноября.

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