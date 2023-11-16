Гвинет Пэлтроу снова примерила свое культовое платье, в котором получала "Оскар"

Актриса примерила ретро-платье и другие наряды из прошлого для новой рекламы Goop.

Гвинет Пэлтроу примерила одно из своих самых известных платьев в новой рекламе Goop. В розовом платье на бретельках она получала свой "Оскар" на церемонии в 1999 году. Об этмо пишет Page Six.

Во вторник Гвинет Пэлтроу порадовала поклонников праздничной рекламой в аккаунте Goop в Instagram, поделившись видео, на котором актриса воссоздает ряд своих самых знаменитых образов на протяжении многих лет, включая розовое платье, в котором она получала "Оскар" за фильм "Влюбленный Шекспир".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

51-летняя основательница бренда Goop подписала видео: "Никогда не знаешь, кто может появиться за вашим праздничным столом", приглашая своих поклонников "покупать подарки даже для самых ярких личностей".

Реклама с разными версиями Гвинет Пэлтроу

В клипе Пэлтроу приходит на званый обед и обнаруживает за столом несколько своих версий, в том числе одну, одетую в культовое бледно-розовое платье от Ralph Lauren, в котором она была на церемонии вручения премии Оскар 1999 года.

Гвинет Пэлтроу в 1999 году Фото: Getty Images

Платье с пышной юбкой и тонкими бретельками мгновенно стало культовым образом для звезды после того, как она получила свой первый (и единственный) "Оскар".

Пэлтроу надела такое же бриллиантовое колье-колье и серьги-гвоздики, когда она пила шампанское на праздничной встрече вместе с другими Гвинет, в том числе с одной, курящей сигарету и одетой в коричневую шубу, как ее героиня в фильме "Семейка Тененбаум".

Гвинет Пэлтроу в образе Марго Тенненбаум Фото: Скриншот

Версия Пэлтроу 1990-х годов носила черную кожаную куртку и белую футболку с красными солнцезащитными очками, а современная Гвинет носит спортивную экипировку и открывает в подарок клетчатую ракетку для пиклбола за 85 долларов.

Конечно, другие продукты Goop, такие как свеча "Грязный Санта" (70 долларов США), представлены в веселой рекламе праздничного сезона, хотя самые смелые подарки бренда , такие как вибратор из 24-каратного золота за 15 000 долларов, не были показаны в рекламе.

В конце рекламы раздается звонок в дверь, Пэлтроу отвечает на звонок и видит себя одетой как ее героиня из "Железного человека", Пеппер Поттс, которая спрашивает: "Еще место для одного?" с футуристической светодиодной маской для лица доктора Денниса Гросса (455 долларов), которой бы явно мог гордится и Тони Старк.

Гвинет Пэлтроу в образе Вирджинии "Пеппер" Поттс Фото: скриншот

Напомним, ранее 18-летняя дочь Гвинет Пэлтроу, Эппл, примерила знаменитое готическое платье своей матери от Александра Маккуина. Его Гвинет надевала на церемонию "Оскар" 2002 года.

Тогда платье раскритиковали, а сама Гвинет признавалась, что любит этот наряд, просто она примерила его в то время, когда такой стиль считался слишком смелым.