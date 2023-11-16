Супруга президента Чехии в желто-голубых образах позировала для обложки Vogue

Первая Леди очаровала своей красотой

59-летняя жена президента Чехии Петра Павла, Ева Павлова стала героиней нового выпуска чешского Vogue.

Ее фото опубликовали на официальный странице журнала в Instagram

В новом выпуске журнала пойдет речь о мировых лидерах современности. Обложку этого номера украсило лицо Евы Павловой.

Для фотосессии первая леди выбрала небесно-голубой костюм с юбкой. Юбка ниже колена и блуза с длинным рукавом и легким воротником. Дополнили образ серебристые туфли. Известно, что это образ чешского бренда TATIANA.

Интересно, что новая обложка VOGUE напоминает украинский флаг, ведь первая леди одета в голубой костюм, а надпись журнала сделана желтым цветом.

Но это не единственный образ в котором была Павлова. На других фото первая леди надела желтый тренчь. Поэтому общий образ Евы также напоминает украинскую символику.

Отметим, что в своем интервью Ева Павлова заявила, что каждая женщина не должна быть тенью своего мужчины.

Интересно, что Павлова неоднократно демонстрировала свою поддержку Украине в российско-украинской войне. Она, кстати, была участницей третьего саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в сентябре в украинской столице. Его организовала жена украинского президента Елена Зеленская.

Отметим, Петр Павел стал президентом Чехии в январе 2023 года.

Напомним, Сальма Хайек ослепила красную дорожку изысканным образом на благотворительном ужине в Калифорнии.