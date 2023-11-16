Разбитое зеркало, черный кот и рассыпанная соль: откуда появились самые распространенные суеверия

Черные кошки, разбитые зеркала, несчастливые числа… Вот антология самых распространенных суеверий. В них верят даже те, кто никогда в этом не признается.

Мы льстим себе тем, что мы по своей сути существа логические, заявляем о своем доверии к науке, считаем себя более развитыми, чем наши предки, охваченные иррациональными страхами. Тем не менее, давайте посмотрим правде в глаза: многие ли из нас не колебались бы ни секунды, прежде чем ступить под лестницу? Кто сознательно решит прокатиться по канатной дороге № 13, чтобы добраться до лыжного спуска?

Правда в том, что, несмотря ни на что, сверхъестественное остается глубоко укоренившимся в нашем воображении, а определенные страхи или иррациональные убеждения – так называемые суеверия – все еще влияют на нас, иногда даже не осознавая этого.

О пяти самых распространенных суевериях рассказал итальянский Vogue.

Согласно недавнему исследованию, проведенному Ifop (Французским институтом опроса общественного мнения), почти 60% французов признаются в своей суеверности, а около 20% говорят, что убеждены в существовании привидений. В Италии по крайней мере 26% населения заявляют, что верят в дьявола или демонов (в классическом понимании), а в Соединенных Штатах этот процент даже возрастает до 60%, по данным американской аналитической и консалтинговой компании Gallup.

Устойчивое существование суеверий можно частично объяснить тем, что последние могут, как это ни парадоксально, представлять собой форму защиты. Фактически, это дает нам иллюзию контроля, предлагая простой ответ на чувство беспомощности, которое мы иногда испытываем. Как будто, установив причинно-следственную связь, непредсказуемое становится более предсказуемым, а значит, менее страшным.

Но какие суеверия самые распространенные?

Число 13

13 — весьма символичное число с противоречивым значением. Катализатор удачи или предвестник несчастья, его трактовка варьируется в зависимости от обстоятельств и людей. Если пятница 13-е — любимый день любителей лотереи, то найдутся те, кто придет в ужас при мысли о том, чтобы сесть за стол с 12 другими гостями, а для некоторых это настоящая фобия, имеющая даже название (происходящее от по-гречески): трискайдекафобия , буквально, страх перед числом 13.

Ужасная репутация, которой продолжает пользоваться число 13, имеет множество объяснений. Во-первых, его можно рассматривать как источник дисбаланса, поскольку он идет после числа 12, символизирующего совершенную реализацию: в году двенадцать месяцев, соответствующих двенадцати созвездиям зодиака; день состоит из двенадцати часов, и ночь имеет такое же число. Таким образом, 13-е число знаменует фатальный спад в сторону хаоса. Таким образом, в христианской культуре существует интерпретация Тайной вечери, которая относится к числу 13, или количеству гостей, присутствовавших на событии, которое предшествовало предательству Иуды и смерти Христа. 13, по сути, было бы проклятым числом, поскольку оно связано со страданиями Мессии.

Сегодня следы этого суеверия видны практически повсюду. В некоторых зданиях нет тринадцатого этажа, а есть этаж "12В". Во многих аэропортах вы будете тщетно искать выход на посадку под номером 13, в то время как во многих отелях за номером 12 сразу идет 14. Впрочем, в Японии такую же дурную репутацию имеет число 4, произношение которого схоже со словом "смерть".

Черная кошка

Скажем сразу, ничего зловещего в черных котах нет. Это просто цвет их шерсти. Древние египтяне, известные любители кошек, почитали их особым образом, потому что они связывали их цвет с цветом ила, который, отложившись во время разливов Нила, делал почву плодородной.

Черный кот Фото: Getty

К сожалению, со времен Средневековья черных кошек демонизировали, представив их как спутников и реинкарнацию ведьм. Черных кошек и котов истребляли, и привело это к увеличению популяции крыс, а это привело к эпидемии чумы.

С того времени и повелось, что черные коты якобы приносят несчастья, особенно, если перебегают дорогу. Однако тут существует некоторая неясность. Согласно британской традиции, если черная кошка приближается к кому-то, она приносит удачу, но если она уходит, она забирает ее с собой. В Германии есть те, кто считает, что черные кошки приносят неудачу, если переходят дорогу справа налево, но являются хорошим предзнаменованием, если, наоборот, переходят дорогу слева направо. Шотландское поверье даже гласит, что если по крыльцу дома пройдет черная кошка, хозяин дома будет процветать.

Разбитое зеркало

Зеркало – предмет, который всегда ассоциировался со сверхъестественным. Поскольку оно отражает наш образ наоборот, считается, что он способен показать истинную сущность человека, его душу или является дверью в другое измерение. Эти темы часто эксплуатируются в литературе и кино.

Разбитое зеркало

Но почему широко распространено мнение, что разбитие зеркала приносит несчастье? Это суеверие, кажется, имеет как минимум два объяснения. Самый простой связан с отражающей природой зеркала: если чье-то отраженное изображение уничтожено, можно поддаться искушению поверить, что физический человек также пострадает (есть такой же миф, связанный с портретами и фото).

В Европе распространено поверье, согласно которому во время поминок дух умершего человека остается заключенным в стекле зеркала: разбивание последнего приводит к освобождению духа. Так что после смерти человека зеркала в его доме занавешивают. Что касается того факта, что неудача, вызванная разбитым зеркалом, длиться семь лет, то это поверье, похоже, восходит к древним римлянам. Они были убеждены, что душа и тело возрождаются каждые семь лет, следовательно, разбитое зеркало якобы освобождает дух, который не упокоится именно в течении этого срока до следующего перерождения.

А самой прозаичной причиной считать разбитое зеркало дурной приметой является его цена. Когда-то этот аксессуар очень дорого стоил. И его берегли, как зеницу ока от повреждений.

Рассыпанная соль

Семь лет невзгод обещают и тем, кто рассыпет соль. Это убеждение имеет довольно материалистическое объяснение. Оно восходит к тем временам, когда соль была чрезвычайно ценным товаром. Отсюда и представление о том, что потеря соли сулит несчастья.

Теперь, когда соль подешевела, ее можно рассыпать Фото: Freepik

В этом случае, однако, есть противоядие от невезения: просто сразу подберите упавшее в три щепотки и бросьте себе за левое плечо.

Пройти под лестницей

Непонятно, что является причиной нежелания некоторых из нас ступить под лестницу (или строительные леса). По мнению некоторых, происхождение этого суеверия заключается в том, что лестница напоминает крест, на котором был распят Иисус, инструмент, который, с одной стороны, указывает на воскресение, с другой, вызывает страдания и смерть.

Другие поддерживают теорию геометрическо-сакральной природы: лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, символ Святой Троицы (т. е. Отца, Сына и Святого Духа), и поэтому проходить под ней небрежно, а не обходить ее могло показаться кощунственным поступком.

Также наклоненную лестницу связывают с виселицей. Осужденный поднимался к ней по лестнице, так что проходить под ней значило вызывать неприятные ассоциации.

Напомним, ранее Фокус писал о самых распространенных приметах, связанных с одеждой.