Что-то новое, что-то чужое. Самые модные приметы про одежду

Не смотря на засилье информации и компьютерные технологии, люди все равно верят в приметы — и некоторые из них касаются одежды и моды.

Хоть в XXI веке и принято не обращать внимания на черных кошек, женщин с пустыми ведрами и бросать соль за спину, просыпав ее ненароком (чтобы не поссориться!), все же есть приметы, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни и поведенческого кода. Многие из них касаются одежды, а значит, вполне могут называться "модными".

Почему приметы облегчают жизнь? У ученых есть объяснение

Ученые говорят, что вера в приметы вполне объяснима, подобное суеверное поведение дает чувство контроля и снижает тревогу. Это особенно актуально во время экономических кризисов и социальной нестабильности, войн и конфликтов. И это действительно так: исследователи наблюдали, как, например, в Германии между 1918 и 1940 годами степень экономической угрозы напрямую коррелировала с показателями распространенности суеверий.

По мнению ученых, суеверность была присуща людям еще тысячи лет тому назад. Человек всегда стремился убедиться в том, что защищает себя от реальных или воображаемых угроз. Реагируя на потенциальную опасность мы тем самым готовим себя к тому, чтобы встретиться с опасностью реальной. И вера в приметы тоже подвержена эволюции, так, с развитием культуры и получением новых знаний возникают новые приметы.

Психологи согласны с этой теорией, а исследователи из Лондонского университета под руководством доктора Стеллы Мак-Гуайр и вовсе уверены, что вера в приметы продлевает жизнь. Они заставляют нас быть более осторожными и готовыми к возможной неудаче. Так люди защищают себя от стресса и чувства вины за неудовлетворительный результат.

Приметы, в которые верят фэшен-дизайнеры и великие кутюрье

Модные дизайнеры тоже весьма суеверны, и у многих есть свои личные приметы — которые, как говорят, работают. Так, великий Кристиан Диор придавал особое значения числам 8 и 13. В его показах участвовали 13 манекенщиц, а его модный дом был основан 8 октября.

[ + – ] Ив Сен-Лоран и его "волшебные" собаки Фото: GettyImages.com

Ив Сен-Лоран верил в магические свойства своего бульдога Мужика. Модельер был убежден, что любой наряд из новой коллекции, на который присядет Мужик, станет бестселлером.

А Диана фон Фюрстенберг перед каждым показом кладет себе в туфельку монету в 20 франков, которую еще ее отец носил во время Второй мировой войны в ботинке.

Так что, если вам становится спокойнее, когда вы соблюдаете некоторые из примет, то почему бы этого и не делать?

Фокус собрал несколько самых распространенных примет, связанных с одеждой и внешним видом.

Булавка от сглаза

[ + – ] Булавка от сглаза Фото: Соцсети

Связанные с одеждой приметы и суеверия родом из зыческих, дохристианских времен, когда на одежде вышивали, или носили обереги. Сейчас одним из самых популярных оберегов является обычная булавка. Считается, что носить ее надо скрытно, но некоторые уверены, что, напротив, прятать не нужно — и тогда булавка-оберег становится модным акцентным аксессуаром. А еще на нее можно повесить множество других подвесок-оберегов и быть готовым к любым невзгодам!

Приметы, связанные со свадебными платьями

[ + – ] Свадьба Китти Спенсер Фото: The Daily Mail

Со свадьбами связано огромное количество примет, и большая их часть относится именно к наряду невесты. Ведь именно она — главная звезда на свадебной церемонии, и именно к невесте приковано все внимание. В Украине издавна считается, что свадебное платье после церемонии нельзя продавать и сдавать в аренду: его следует бережно хранить. Некоторые верят, что подвенечной фатой следует обтирать ребенка, когда он болеет.

Согласно поверьям, на свадебной церемонии невеста должна быть в обуви с закрытым носком, иначе "счастье вылетит". Впрочем, в современных реалиях невесты могут и вовсе отказаться от свадебного платья — а прийти в ЗАГС в элегантном брючном костюме, без фаты и даже босиком. А белые платья все чаще берут в аренду. Как показывает время, с семейным счастьем все эти факторы никак не связаны, да и лечить ребенка лучше по рекомендациям врача.

Что-то старое, что-то новое: свадебные приметы по-английски

[ + – ] Свадьба принцессы Дианы: старыми были кружева, а отдолженными - тиара и серьги Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Еще одно суеверие, связанное со свадьбой, родом из Англии. "Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in her shoe" — это старинное стихотворение подробно рассказывает, что должно быть надето на невесте в день свадьбы. Что-нибудь новое, что-нибудь старое, что-то взятое взаймы, любая вещь синего цвета — и монетка в шесть пенсов в туфельке. Синий – цвет покрывала Девы Марии, символизирует непорочность, что-то старое – связь с семьей и родными, что-то взятое в долг – дружбу, монетка – богатство, а новое – надежду на счастливую семейную жизнь.

Одежда наизнанку и приметы на этот счет

[ + – ] Селин Дион в кардигане Christian Dior, надетом задом наперед Фото: Getty Images

Во многих культурах принято считать, что надеть вещь наизнанку или задом наперед — дурной знак. Обычно это сулит какую-то абстрактную неудачу, а вот в Украине с этим просто: народная мудрость гласит, что в одежде наизнанку могут и побить.

Здравое зерно в этой примете есть: если вы настолько устали, что уже не замечаете, в каком виде вышли на улицу – то стоит сделать перерыв, иначе проблем не избежать.

Чужие и старые вещи — и приметы, которые с ними связаны

[ + – ] Клиенты бутика винтажной одежды Рrocell: Зои Кравиц и Weeknd Фото: Instagram procell

Здесь народные приметы категоричны. Носить чужое и старое — значит, перенимать чью-то судьбу. Многие и вовсе уверены, что чужая одежда хранит "энергетику" предыдущего владельца, так что покупать одежду в секонд-хэндах — все равно, что играть в лотерею с судьбой.

А современные модники в эту примету не верят. Ведь им есть на кого равняться: винтаж сейчас в тренде. И винтажные вещи активно носят такие селебрити как Рианна, Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон и многие-многие другие. А у них в жизни все прекрасно.

Новая одежда и модные приметы

[ + – ] Распродажа в магазине Стеллы Маккартни Фото: Instagram stellamccartney

Логично, что с новой одеждой поверья и приметы обычно связывают все хорошее.

Новый год рекомендуют встречать в обновках — это к благополучию.

Надевая что-то новое, нужно загадать желание — так оно точно сбудется.

Если на обновке есть карманы, то, согласно поверью, надевая ее в первый раз, туда нужно положить монетку: на удачу.

Работают ли эти приметы – неизвестно, но надевать новую одежду всегда приятно. С этим не поспоришь.

Модные приметы и обувь

[ + – ] Сара Джессика Паркер в своем магазине обуви Фото: Instagram sarahjessicaparker

С обувью связано великое множество примет — и плохих, и хороших.

Так, считается, что носить сапоги на босу ногу — к неожиданным тратам, а если перепутать левую туфельку с правой – то стоит ждать распространения сплетен. К счастью, хороших примет куда больше!

Хорошие приметы об обуви