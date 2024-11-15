Настоящий счастливчик: черный кот Билли вопреки суевериям принес семье миллион фунтов (фото)

Тони Пирс потерял работу из-за здоровья и влез в долги. Он уже собирался переезжать вместе с любимой, чтобы продать собственный дом, когда в жизни супругов появился черный бродячий кот.

Победители лотереи из города Саутенд-он-Си в графстве Эссекс Восточной Англии убеждены, что обязаны за выигрыш в 1 миллион фунтов стерлингов (51 миллион 800 тысяч гривен по актуальному курсу), бродячему коту. Их историю опубликовали в издании EssexLive.

71-летний Тони Пирс и его 63-летняя жена Дебб Пирс начали кормить бродячих котов, когда набрали долгов из-за плохого здоровья и были сами близки к продаже единственного дома. Свой дом супруги были вынуждены сдавать в аренду, чтобы хоть как-то выживать.

Уже через полгода после появления в их жизни черного кота Билли пара выиграла в национальной лотерее 1 миллион фунтов стерлингов. Это произошло в 2017 году, и событие кардинально изменило жизнь семьи.

Фото черного кота Билли, который оказался счастливчиком Фото: PA media

Пирсы убеждены, что маленький хвостик принес им удачу. Теперь они относятся к нему как к королю. Дебб заверила, что нет утверждения более далекого от истины, чем то, что черные коты приносят несчастье.

"Когда появился Билли, мы были близки к тому, чтобы продать наш любимый дом и самим стать бродягами. Тони перестал работать из-за плохого здоровья, и мы были в серьезных долгах", — загадала она.

Женщина поделилась, что через шесть месяцев после того, как у них появился Билли, жизнь изменилась навсегда. Супруги не только смогли остаться в своем доме, но и отремонтировать его, превратив в "собственный идеальный кусочек рая".

Фото Тони и Дебб с счастливчиком Билли Фото: PA media

Деньги, выигранные в лотерее, позволили паре не только спасти финансы, но и организовать свадьбу мечты. Билли, которому на момент появления в жизни Пирсов было примерно восемь лет, начинал скромно, но стал полноценной частью семьи. Теперь на уход за ним не жалеют денег, в частности платят за инъекции инсулина дважды в день после того, как у хвостатого диагностировали диабет.

"Возможно, это связано с его бродячими днями, когда он, наверное, наслаждался очень разнообразной диетой, но теперь мы должны придерживаться выбранного им питания. Если он употребляет один и тот же вкус более трех дней, он крутит носом и, наслаждаясь курицей и овощами, Билли не любит горох. Я ловлю на том, что выбираю горох из его еды, и думаю, кто здесь миллионер Национальной лотереи", — рассказала Дебб.

Фото черного кота Билли, который оказался счастливчиком Фото: PA media

Тони поделился, что приобрел для Билли большую переноску, чтобы он комфортно ездил в новый дом для отдыха в Норфолке. Мужчина ожидал, что первая поездка будет напряженной, но кот быстро успокоился и проспал всю дорогу.

Чтобы четвероногий убедился, что Норфолк — это дом вне дома, для него создали там условия как и в Эссексе. Такой уровень внимания, кажется, ему нравится.

Фото черного кота Билли, который оказался счастливчиком Фото: PA media

"Когда я обнаруживаю, что оплачиваю счет за ветеринарную помощь или специальную диету Билли, которая стоит больше, чем наша ежегодная поездка в Савойю, я не могу не думать, что, возможно, Билли тоже повезло. Это неплохая жизнь для бродяги из Саутенда, который явно оказался на правильном пороге в нужное время и доказал нам, что черным котам на самом деле повезло", — подчеркнула Дебб.

Напомним, британка ожидает уже четвертую двойню. Несмотря на то, что женщина уже имеет 10 детей, она не собирается останавливаться.

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