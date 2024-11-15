Справжній щасливчик: чорний кіт Біллі всупереч забобонам приніс сім'ї мільйон фунтів (фото)

Тоні Пірс втратив роботу через здоров’я та вліз у борги. Він вже збирався переїжджати разом з коханою, щоб продати власну домівку, коли в житті подружжя з’явився чорний бродячий кіт.

Переможці лотереї з міста Саутенд-он-Сі у графстві Ессекс Східної Англії переконані, що завдячують за виграш у 1 мільйон фунтів стерлінгів (51 мільйон 800 тисяч гривень за актуальним курсом), бродячому коту. Їхню історію опублікували у виданні EssexLive.

71-річний Тоні Пірс і його 63-річна дружина Дебб Пірс почали годувати бродячих котів, коли набрали боргів через погане здоров’я та були самі близькі до продажу єдиної домівки. Свій будинок подружжя було змушено здавати в оренду, щоб хоч якось виживати.

Вже через пів року після появи в їхньому житті чорного кота Біллі пара виграла у національній лотереї 1 мільйон фунтів стерлінгів. Це сталося у 2017 році, і подія кардинально змінила життя сім’ї.

Фото чорного кота Біллі, який виявився щасливчиком Фото: PA media

Пірси переконані, що маленький хвостик приніс їм удачу. Тепер вони ставляться до нього як до короля. Дебб запевнила, що немає твердження більш далекого від істини за те, що чорні коти приносять нещастя.

"Коли з’явився Біллі, ми були близькі до того, щоб продати наш улюблений дім і самим стати бродягами. Тоні перестав працювати через погане здоров’я, і ми були в серйозних боргах", — загадала вона.

Жінка поділилась, що через шість місяців після того, як у них з’явився Біллі, життя змінилося назавжди. Подружжя не лише змогло залишитись у своєму будинку, але й відремонтувати його, перетворивши на "власний ідеальний шматочок раю".

Фото Тоні і Дебб з щасливчиком Біллі Фото: PA media

Гроші, виграні у лотереї, дозволили парі не лише врятувати фінанси, але й організувати весілля мрії. Біллі, якому на момент появи у житті Пірсів було приблизно вісім років, починав скромно, але став повноцінною частиною сім’ї. Тепер на догляд за ним не шкодують грошей, зокрема платять за ін’єкції інсуліну двічі на день після того, як у хвостатого діагностували діабет.

"Можливо, це пов’язано з його бродячими днями, коли він, напевно, насолоджувався дуже різноманітною дієтою, але тепер ми повинні дотримуватись обраного ним харчування. Якщо він понад три дні вживає той самий смак, він крутить носом і, насолоджуючись куркою та овочами, Біллі не любить гороху. Я вловлюю на тому, що вибираю горох з його їжі, і думаю, хто тут мільйонер Національної лотереї", — розповіла Дебб.

Фото чорного кота Біллі, який виявився щасливчиком Фото: PA media

Тоні поділився, що придбав для Біллі велику переноску, щоб він комфортно їздив у новий будинок для відпочинку в Норфолку. Чоловік очікував, що перша поїздка буде напруженою, але кіт швидко заспокоївся та проспав усю дорогу.

Щоб чотирилапий переконався, що Норфолк — це дім поза домом, для нього створили там умови як і в Ессексі. Такий рівень уваги, здається, йому до вподоби.

Фото чорного кота Біллі, який виявився щасливчиком Фото: PA media

"Коли я виявляю, що оплачую рахунок за ветеринарну допомогу чи спеціальну дієту Біллі, яка коштує більше, ніж наша щорічна поїздка до Савої, я не можу не думати, що, можливо, Біллі теж пощастило. Це непогане життя для бродяги з Саутенда, який явно опинився на правильному порозі в потрібний час і довів нам, що чорним котам насправді пощастило", — підкреслила Дебб.

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