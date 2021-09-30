Щось нове, щось чуже. Наймодніші прикмети про одяг
Незважаючи на засилля інформації та комп'ютерні технології, люди все одно вірять у прикмети — і деякі з них стосуються одягу та моди.
Хоч у XXI столітті і прийнято не звертати уваги на чорних кішок, жінок з порожніми відрами і кидати сіль за спину, просипавши її ненароком (щоб не посваритися!), усе ж є прикмети, які стали невід'ємною частиною нашого життя і поведінкового коду. Багато з них стосуються одягу, а значить, цілком можуть називатися "модними".
Чому прикмети полегшують життя? У вчених є пояснення
Учені кажуть, що віра в прикмети цілком з'ясовна, подібна забобонна поведінка дає відчуття контролю і знижує тривогу. Це особливо актуально під час економічних криз і соціальної нестабільності, воєн і конфліктів. І це дійсно так: дослідники спостерігали, як, наприклад, у Німеччині між 1918 і 1940 роками ступінь економічної загрози безпосередньо корелював з показниками поширеності забобонів.
На думку вчених, забобонність була властива людям ще тисячі років тому. Людина завжди прагнула переконатися в тому, що захищає себе від реальних або уявних загроз. Реагуючи на потенційну небезпеку, ми тим самим готуємо себе до того, щоб зустрітися з небезпекою реальною. І віра в прикмети теж схильна до еволюції, так, з розвитком культури та отриманням нових знань виникають нові прикмети.
Психологи згодні з цією теорією, а дослідники з Лондонського університету під керівництвом доктора Стелли Мак-Гуайр і зовсім впевнені, що віра в прикмети продовжує життя. Вони змушують нас бути більш обережними і готовими до можливої невдачі. Так люди захищають себе від стресу і почуття провини за незадовільний результат.
Прикмети, у які вірять фешн-дизайнери і великі кутюр'є
Модні дизайнери теж вельми забобонні, і в багатьох є свої особисті прикмети — які, як кажуть, працюють. Так, великий Крістіан Діор надавав особливого значення числам 8 і 13. У його показах брали участь 13 манекенниць, а його модний будинок був заснований 8 жовтня.
Ів Сен-Лоран вірив у магічні властивості свого бульдога Мужика. Модельєр був переконаний, що будь-яке вбрання з нової колекції, на яке присяде Мужик, стане бестселером.
А Діана фон Фюрстенберг перед кожним показом кладе собі в туфельку монету у 20 франків, яку ще її батько носив під час Другої світової війни в черевику.
Тому, якщо вам стає спокійніше, коли ви дотримуєтеся деяких з прикмет, то чому б цього і не робити?
Фокус зібрав кілька найпоширеніших прикмет, пов'язаних з одягом і зовнішнім виглядом.
Булавка від пристріту
Пов'язані з одягом прикмети і забобони родом з язичних, дохристиянських часів, коли на одязі вишивали або носили обереги. Зараз одним з найпопулярніших оберегів є звичайна шпилька. Вважається, що носити її треба таємно, але деякі впевнені, що, навпаки, ховати не потрібно — і тоді шпилька-оберіг стає модним акцентним аксесуаром. А ще на неї можна повісити безліч інших підвісок-оберегів і бути готовим до будь-яких негараздів!
Прикмети, пов'язані з весільними сукнями
З весіллями пов'язана величезна кількість прикмет, і велика їхня частина відноситься саме до вбрання нареченої. Адже саме вона — головна зірка на весільній церемонії, і саме до нареченої прикута вся увага. В Україні здавна вважається, що весільну сукню після церемонії не можна продавати і здавати в оренду: її варто дбайливо зберігати. Деякі вірять, що вінчальною фатою слід обтирати дитину, коли вона хворіє.Важливо
Згідно з повір'ям, на весільній церемонії наречена повинна бути у взутті із закритим носком, інакше "щастя вилетить". Втім, у сучасних реаліях наречені можуть і зовсім відмовитися від весільної сукні — а прийти в РАЦС в елегантному штанному костюмі, без фати і навіть босоніж. А білі сукні все частіше беруть в оренду. Як показує час, із сімейним щастям усі ці фактори ніяк не пов'язані, та й лікувати дитину краще за рекомендаціями лікаря.
Щось старе, щось нове: весільні прикмети по-англійськи
Ще один забобон, пов'язаний з весіллям, родом з Англії. "Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in her shoe" — цей старовинний вірш детально розповідає, що має бути одягнено на нареченій у день весілля. Щось нове, щось старе, щось узяте в борг, будь-яка річ синього кольору — і монетка в шість пенсів у туфельці. Синій — колір покривала Діви Марії, символізує непорочність, щось старе — зв'язок з родиною і рідними, щось узяте в борг — дружбу, монетка — багатство, а нове — надію на щасливе сімейне життя.
Одяг навиворіт і прикмети щодо цього
У багатьох культурах прийнято вважати, що надіти річ навиворіт або задом наперед — поганий знак. Зазвичай це обіцяє якусь абстрактну невдачу, а ось в Україні з цим просто: народна мудрість говорить, що в одязі навиворіт можуть і побити.
Здорове зерно в цій думці є: якщо ви настільки втомилися, що вже не помічаєте, у якому вигляді вийшли на вулицю — то варто зробити перерву, інакше проблем не уникнути.
Чужі і старі речі — і прикмети, які з ними пов'язані
Тут народні прикмети категоричні. Носити чуже і старе — значить, переймати чиюсь долю. Багато хто і зовсім впевнений, що чужий одяг зберігає "енергетику" попереднього власника, тому купувати одяг у секонд-хендах — усе одно, що грати в лотерею з долею.
А сучасні модники в цю прикмету не вірять. Адже їм є на кого рівнятися: вінтаж зараз у тренді. І вінтажні речі активно носять такі селебріті як Ріанна, Кім Кардаш'ян, Дженніфер Еністон і багато-багато інших. А в них у житті все прекрасно.
Новий одяг і модні прикмети
Логічно, що з новим одягом повір'я і прикмети зазвичай пов'язують усе хороше.
- Новий рік рекомендують зустрічати в обновках — це до благополуччя.
- Одягаючи щось нове, потрібно загадати бажання — так воно точно збудеться.
- Якщо на обновці є кишені, то, згідно з повір'ям, надягаючи її вперше, туди потрібно покласти монетку: на удачу.
Чи працюють ці прикмети — невідомо, але надягати новий одяг завжди приємно. З цим не посперечаєшся.
Модні прикмети та взуття
З взуттям пов'язано безліч прикмет — і поганих, і хороших.
- Так, вважається, що носити чоботи на босу ногу — до несподіваних витрат, а якщо переплутати ліву туфельку з правою — то варто чекати поширення пліток. На щастя, хороших прикмет куди більше!
Хороші прикмети про взуття
- Якщо ви переплутали своє взуття з чужим — то це до знайомства.
- Шнурок сам собою зав'язався у вузлик — до удачі.
- Монетка під лівою п'ятою допоможе вирішенню проблем, тому ця прикмета так популярна серед студентів перед сесією.
- Знайти взуття — до кар'єрного підвищення, втратити — до позбавлення від поганих зв'язків.
- Навіть якщо каблук застряг, то це теж добре: варто чекати на приємний сюрприз.