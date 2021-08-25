Весілля літа 2021. Найгучніші церемонії одруження сезону

Шик, блиск і розкішні сукні — цього літа селебріті знову повернули в моду пишні весілля.

У період карантину навіть селебріті весілля грали скромно і повідомляли про них постфактум. Однак, цього літа колишній розмах починає знову бути в тренді.

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Після довгого періоду карантину через коронавірус і режиму самоізоляції багато зірок цього літа нарешті одружилися. Втім, вони ще йшли економ-режимом карантину і про їхні шлюби стало відомо постфактум. Так, актор Альфред Моліна одружився з Дженніфер Лі, режисеркою мультфільму "Холодне серце" у дворі свого будинку. Зірка фільму "Дуже страшне кіно" Анна Феріс вийшла заміж за оператора Майкла Баррета таємно. У секреті тримав своє одруження Джон Корбетт, зірка "Сексу у великому місті", який одружився після 20 років стосунків з моделлю й актрисою Бо Дерек.

Але Фокус зібрав найгучніші і найрозкішніші весілля літа 2021 року.

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Кітті Спенсер і Майкл Льюїс: 6 суконь від Dolce & Gabbana

Племінниця принцеси Діани й улюблена модель Доменіко Дольче і Стефано Габбана дуже довго готувалася до шлюбу з південноафриканським бізнесменом Майклом Льюїсом. Пару розділяє велика різниця у віці — понад 30 років, до того ж Льюїс, коли вони познайомилися, був у процесі розлучення.

Пара побралася ще у 2019 році, і коли наречений подарував леді Кітті каблучку вартістю в майже півмільйона доларів, стало зрозуміло, що скромного весілля не буде. Час у самоізоляції Кітті витратила з користю. Сплановано було грандіозне торжество, яке стало головною модною подією літа, затьмаривши навіть Тижні моди.

[ + – ] Усі фото: Instagram kitty.spencer Фото: Соцсети

Для нареченої Дольче і Габбана створили шість чудових суконь, включаючи головне, білосніжне, у якому наречена йшла до вівтаря.

"Вона хотіла зберегти досить традиційний крій, але в той же час вона хотіла мати позачасову чарівність. Усе було дуже природно й автентично. Леді Кітті Спенсер описала нам сукню своєї мрії, і ми спробували втілити її побажання", — розповіли дизайнери.

[ + – ] Усі фото: Instagram kitty.spencer

У ніч перед весіллям Кітті була в блакитному тюлевому платті і накидці, розшитій квітами, також зробленими для неї Dolce & Gabbana.

Після церемонії вона переодягнулася в шовкове плаття, прикрашене квітами і кристалами, і розписане вручну. А на танцях з'явилася в золотій сукні і масивних прикрасах.

[ + – ] Весілля Кітті Спенсер — відео

До наступного дня для неї було підготовлено ще два наряди, у квітах і мереживі, звичайно ж, від Dolce & Gabbana.

І всі ці сліпучі наряди наречена демонструвала в потрібному інтер'єрі. Весілля пройшло в Італії, на віллі Альдо Брандіні, старовинному палаццо в містечку Фраскаті в околицях Риму.

На церемонію запросили понад сотню гостей, зокрема британську співачку Пікс Лотт, Мей Маск — мати Ілона Маска, сестер Кітті — близнюків Елізу й Амелію Спенсер, дорослих дітей нареченого від першого шлюбу і багатьох інших.

До вівтаря наречену вели її брат і кузен. Батько, Чарльз Спенсер, на весіллі не був присутній, повідомивши, що отримав травму.

Не наділа Кітті і фамільну тіару, у якій виходила заміж її тітка, леді Діана. З чуток, з поваги до леді Ді та її пам'яті.

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Гаррі Герберт і Клода Маккена: весілля в "Абатстві Даунтон"

Цього літа шлюбом поєднався і Гаррі Герберт, котрий також має безпосереднє відношення до королівської британської сім'ї. Гаррі — хрещеник королеви Єлизавети II і син лорда Порчестера, 7-го графа Карнарвон, який був близьким другом і гоночним менеджером королеви з 1969 року до своєї смерті у 2001-му. Його дружиною стала — 42-річна Клода Маккена, відома шеф-кухарка.

[ + – ] Весілля Гаррі Герберта і Клоди Маккени Фото: Instagram clodagh_mckenna

Високоповажний Гаррі Герберт продемонстрував, що, незважаючи на солідний вік, а йому виповнилося вже 62 роки, весілля можна і потрібно відзначати з розмахом.

Для церемонії в традиційному англійському стилі він відправився до свого родича і ще одного хрещеника королеви, Джорджа Герберта, 8-го графа Карнарвон у розкішний замок Хайклер.

[ + – ] Весілля Гаррі Герберта і Клоди Маккени [ + – ] Весілля Гаррі Герберта і Клоди Маккени

Замок Хайклер — один з найвідоміших маєтків Британії, колишній знімальний майданчик для десятків фільмів і серіалів, включаючи культовий серіал "Абатство Даунтон", "прихистив" кілька десятків гостей, серед яких був навіть колишній канцлер Джордж Осборн.

Клода Маккена для церемонії обрала сукню в бохо-стилі, а її наречений — елегантний сірий костюм. У каплицю і назад вони їхали в кінному екіпажі, а святковий стіл накрили в саду.

Словом, свято вдалося на славу. Тим більше, що щасливим молодятам не довелося далеко йти додому. Проживати вони будуть на території маєтку — у 300-літньому котеджі.

Паола Фенді й Арам Ахмед: весілля на Ібіці в стилі епохи Відродження

До того, як леді Кітті Спенсер влаштувала розкішне весілля в стилі Dolce & Gabbana, першість у найбільш розкішних церемоніях цього літа належала спадкоємиці модного будинку Fendi.

[ + – ] Весілля Паоли Фенді й Арама Ахмеда Фото: Raquel Benito Romero

Паола Фенді вийшла заміж за Арама Ахмеда в соборі XVII століття на іспанському острові Ібіца. За її словами, планувала весілля давно і хотіла, щоб усе пройшло на вищому рівні — з натовпом гостей, шикарною вечіркою і рясно накритими столами.

Пара познайомилася в Лондоні завдяки друзям, і Паола, за її ж словами, абсолютно втратила голову від британського акценту Арама Ахмеда. Чим займається її обранець — невідомо. Зрозуміло, втім, що він людина заможна — для коханої він уже придбав квартиру в Нью-Йорку. Втім, Паола, крім того, що є спадкоємицею модного будинку, має і власний дохід: дівчина працює в знаменитому аукціонному домі Christie's помічником віцепрезидента з післявоєнного і сучасного мистецтва.

[ + – ] Весілля Паоли Фенді й Арама Ахмеда

Церемонія пройшла з істинно італійським розмахом. На весілля запросили 250 гостей, які з'їхалися з усього світу, весільну вечерю накрили в розкішному спа-готелі Atzaró Agroturismo.

На церемонію наречена вибрала мереживне плаття від Valentino, причому займався ним сам креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі. Він дружить з її бабусею, також Паолою, ще з тих часів, коли тільки починав роботу у світі моди. При створенні сукні зі старовинних мережив, П'єрпаоло надихався картинами епохи Відродження, зокрема знаменитою "Дамою з горностаєм" Леонардо да Вінчі.

[ + – ] Весілля Паоли Фенді й Арама Ахмеда

Свій образ Паола Фенді доповнила класичними човниками від Manolo Blahnik і, раптово, сумочкою свого сімейного бренду — вінтажною, яка належала ще її матері.

[ + – ] Весілля Паоли Фенді й Арама Ахмеда [ + – ] Весілля Паоли Фенді й Арама Ахмеда

Дотримуючись звичаю брати на весілля щось старе, Паола наділа старовинні фамільні сережки з діамантами і перлами, а "чимось синім" став маленький бантик, вшитий Піччолі в її спідницю. А волосся наречена прикрасила квітами із сімейного саду.

Наречений одягнувся в стилі Джеймса Бонда: білий піджак і чорні штани.

Вечірка пройшла в апельсиновому саду, а пригощали гостей, серед іншого, лимончелло за сімейним рецептом бабусі Фенді, іспанським хамоном і зацукрованим мигдалем, який в Італії дарують на весіллях на удачу.

[ + – ] Весілля Паоли Фенді й Арама Ахмеда

Перший танець молодята станцювали під Strangers in the Night Френка Сінатри.

Гвен Стефані і Блейк Шелтон: ковбойські чобітки і плаття від Vera Vong

Поки європейські селебріті влаштовують весілля в старовинних палаццо, американська співачка Гвен Стефані показала, що таке церемонія в стилі кантрі.

[ + – ] Весілля Гвен Стефані і Блейка Шелтона

Для Гвен шлюб з кантрі-виконавцем Блейком Шелтоном став другим. Під вінець співачка пішла в екстравагантному платті, спеціально замовленому в знаменитої Віри Вонг, яка зробила собі ім'я в індустрії весільних нарядів.

Блейк просив руки нареченої в її синів і готувався заздалегідь. Для церемонії він побудував каплицю на своєму ранчо в Оклахомі і новий будинок для своєї коханої.

Для весілля Гвен Стефані вибрала дві білих сукні. На церемонію Гвен одягла сукню з глибоким декольте у вигляді серця і білу фату, зі шлейфом, на якому були вишиті їх з Шелтоном імена, а також імена дітей Гвен від першого шлюбу з Гевіном Россдейлом: Кінгстон, Зума й Аполло.

[ + – ] Весілля Гвен Стефані і Блейка Шелтона [ + – ] Весілля Гвен Стефані і Блейка Шелтона

Для весільної вечері співачка переодяглася в міні-сукню із зображенням голубів, що символізує молодят, і трьох пташенят, які символізують трьох її синів. Наряд вона доповнила ковбойськими півчобітками Le Silla на високих підборах і короткою фатою з вишитими квітами і бантом.

[ + – ] Весілля Гвен Стефані і Блейка Шелтона Фото: Instagram gwenstefani

За ранчо пара каталася на гольф-машині, а з тортом вирішили не мудрувати і замовили саме такий, якого очікуєш побачити на весіллі: п'ятиярусний, з кремовими квітами та цукровими фігурками нареченого і нареченої.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс: лаванда, діаманти і сукні з Києва

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна та її обранець, французький тенісист Гаель Монфіс познайомилися в соцмережах і зустрічалися кілька років. За словами Еліни, усе сталося раптово — Гаель залишив коментар під її фото, зав'язалася бесіда, а коли вони зустрілися на черговому турнірі, то вже не могли розлучитися. Однак, на всі розпитування журналістів, коли ж очікувати весілля, пара делікатно відмовчувалася. Більше того, у 2020-му вони оголосили про те, що розходяться, але незабаром почали зустрічатися знову.

[ + – ] Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Фото: Istagram/Еліна Світоліна

І ось, у квітні 2021 року відразу після турніру в Маямі Монфіс попросив п'яту ракетку світу стати його дружиною. Усе було обставлено романтично: пропозицію француз зробив в Альпах, на фоні гірського пейзажу.

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Для весілля пара вибрала не менш знаменну дату — відразу після турніру у Вімблдоні. Церемонія відбулася на березі Женевського озера в містечку Неон. Наречена розповідала, що спочатку хотіла закотити розкішне торжество на 300 гостей, потім, через пандемію коронавірусу, думала влаштувати камерну церемонію для 25 найближчих людей, проте зупинилася на середньому варіанті — запросила 75 гостей.

[ + – ] Еліна Світоліна і Гаель Монфіс: молодята розрізають торт

Над весільним образом Світоліна працювала в парі з дизайнером Вірджилом Абло, засновником бренду Off-White і креативним директором чоловічої лінії Louis Vuitton.

"Ми з ним знайомі давно і я була впевнена, що саме він допоможе втілити в життя мою мрію", — розповіла тенісистка.

[ + – ] Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Еліна Світоліна з братом Фото: Istagram/Еліна Світоліна

Підсумком став штанний костюм з накидкою і шлейфом лавандового кольору. У тих же тонах був і костюм Монфіса.

Свій образ Еліна доповнила діамантовими сережками, браслетом і прикрасою для волосся від британського бренду Maximilian, а обручки нареченого і нареченої були від визнаного майстра такого роду прикрас — ювелірного дому GRAFF. Втім, як і кільце для заручин. З чуток, воно обійшлося Монфісу в 700 тисяч євро.

Втім, одним нарядом українка не обмежилася — вона ще двічі змінювала наряди для вечірки й обидві сукні прибули до Швейцарії з Києва. Як і пеньюар з пір'ям, який Еліна вибрала для першої ночі в готелі. За її словами, вона любить українські бренди, співпрацює з ними і завжди намагається їх підтримувати.

[ + – ] Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса [ + – ] Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса [ + – ] Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса

Цікаві деталі: букет нареченої і бутоньєрка нареченого були з квітів гортензії, а на її розшитій кристалами накидці було вишито "Любов завжди перемагає" англійською. Весільний торт також прикрашали квіти.

[ + – ] Усі фото: Instagram elisvitolina

Медовий місяць тепер уже мадам Монфіс та її обранець проведуть на Мартиніці, звідки Гаель родом.