Анна Феріс, зірка "Дуже страшного кіно" та "Горбатої гори", удруге вийшла заміж
Анна Феріс раніше була одружена з Крісом Праттом, який виконав одну з головних ролей у "Вартових галактики"
Американська комедійна актриса Анна Феріс, яка прославилася ролями у фільмах "Дуже страшне кіно", "Горбата гора" та "Труднощі перекладу", удруге вийшла заміж. До того ж шлюб був укладений таємно. Про це пише People.
Обранцем актриси став голлівудський оператор Майкл Баррет, із яким Анна познайомилася на зйомках фільму "За бортом". Вона підтвердила цю новину під час запису свого подкасту "Нефільтрований".
Анна розповіла, що вони з Майклом не влаштовували пишних церемоній, а просто одружилися в будівлі суду в штаті Вашингтон.
Раніше вона вже розповідала, що заручена з Майклом на шоу The Late Late Show із Джеймсом Корденом у лютому 2020 року.
Майкл подарував своїй обраниці обручку з жовтим діамантом, вартістю 25 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше Анна була одружена з актором Крісом Праттом, зіркою фільму "Вартові галактики". Подружжя прожило в шлюбі вісім років, у них є син Джек. Однак пара розлучилася в серпні 2017 року. Анна розповідала, що в них були деякі проблеми, однак їм вдалося залишитися друзями.
"У нас був неймовірний шлюб. А тепер ми великі друзі. Ми шалено любимо нашого сина, і я дуже сильно цим пишаюся", — розповідала вона в інтервʼю.
Пізніше Кріс Пратт одружився з Кетрін, дочкою Арнольда Шварценеггера. Минулого року в них народилася дочка Лайла Марія.