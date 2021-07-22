Анна Феріс, зірка "Дуже страшного кіно" та "Горбатої гори", удруге вийшла заміж

Анна Феріс раніше була одружена з Крісом Праттом, який виконав одну з головних ролей у "Вартових галактики"

Американська комедійна актриса Анна Феріс, яка прославилася ролями у фільмах "Дуже страшне кіно", "Горбата гора" та "Труднощі перекладу", удруге вийшла заміж. До того ж шлюб був укладений таємно. Про це пише People.

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Обранцем актриси став голлівудський оператор Майкл Баррет, із яким Анна познайомилася на зйомках фільму "За бортом". Вона підтвердила цю новину під час запису свого подкасту "Нефільтрований".

[ + – ] Анна Феріс і Майкл Баррет Фото: Splash News

Анна розповіла, що вони з Майклом не влаштовували пишних церемоній, а просто одружилися в будівлі суду в штаті Вашингтон.

Раніше вона вже розповідала, що заручена з Майклом на шоу The Late Late Show із Джеймсом Корденом у лютому 2020 року.

[ + – ] Анна Феріс і зірка "Американського пирога" Джейсон Біггз/Фото: Instagram annafaris [ + – ] Анна Феріс і Стен Лі

Майкл подарував своїй обраниці обручку з жовтим діамантом, вартістю 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Анна була одружена з актором Крісом Праттом, зіркою фільму "Вартові галактики". Подружжя прожило в шлюбі вісім років, у них є син Джек. Однак пара розлучилася в серпні 2017 року. Анна розповідала, що в них були деякі проблеми, однак їм вдалося залишитися друзями.

[ + – ] Анна Феріс і Кріс Пратт Фото: Splash News

"У нас був неймовірний шлюб. А тепер ми великі друзі. Ми шалено любимо нашого сина, і я дуже сильно цим пишаюся", — розповідала вона в інтервʼю.

Пізніше Кріс Пратт одружився з Кетрін, дочкою Арнольда Шварценеггера. Минулого року в них народилася дочка Лайла Марія.