Анна Фэрис, звезда "Очень страшного кино" и "Горбатой горы", второй раз вышла замуж

Анна Фэрис ранее была замужем за Крисом Праттом, исполнившим одну из главных ролей в "Стражах галактики"

Американская комедийная актриса Анна Фэрис, которая прославилась ролями в фильмах "Очень страшное кино", "Горбатая гора" и "Трудности перевода", второй раз вышла замуж. Причем брак был заключен тайно. Об этом пишет People.

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Избранником актрисы стал голливудский оператор Майкл Баррет, с которым Анна познакомилась на съемках фильма "За бортом". Она подтвердила эту новость во время записи своего подкаста "Нефильтрованный".

[ + – ] Анна Фэрис и Майкл Баррет Фото: Splash News

Анна рассказала, что они с Майклом не устраивали пышных церемоний, а просто сочетались браком в здании суда в штате Вашингтон.

Ранее она уже рассказывала, что помолвлена с Майклом на шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом в феврале 2020 года.

[ + – ] Анна Фэрис и звезда "Американского пирога" Джейсон Биггз/Фото: Instagram annafaris [ + – ] Анна Фэрис и Стэн Ли

Майкл подарил своей избраннице кольцо с желтым бриллиантом, стоимостью в 25 тысяч долларов.

Напомним, ранее Анна была замужем за актером Крисом Праттом, звездой фильма "Стражи галактики". Супруги прожили в браке восемь лет, у них есть сын Джек. Однако пара рассталась в августе 2017 года. Анна рассказывала, что у них были некоторые проблемы, однако им удалось остаться друзьями.

[ + – ] Анна Фэрис и Крис Пратт Фото: Splash News

"У нас был невероятный брак. А теперь мы большие друзья. Мы безумно любим нашего сына, и я очень сильно этим горжусь", — рассказывала она в интервью.

Позже Крис Пратт женился на Кэтрин, дочери Арнольда Шварценеггера. В прошлом году у них родилась дочь Лайла Мария.