Свадьбы лета 2021. Самые громкие церемонии бракосочетания сезона

Шик, блеск и роскошные платья – этим летом селебрити снова вернули в моду пышные свадьбы.

В период карантина даже селебрити свадьбы играли скромно и сообщали о них постфактум. Однако этим летом прежний размах начинает снова быть в тренде.

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После долгого периода карантина из-за коронавируса и режима самоизоляции многие звезды этим летом наконец сочетались браком. Впрочем, они еще следовали эконом-режиму карантина и об их браках стало известно постфактум. Так, актер Альфред Молина женился на Дженнифер Ли, режиссере мультфильма "Холодное сердце" во дворе своего дома. Звезда фильма "Очень страшное кино" Анна Фэрис вышла замуж за оператора Майкла Баррета тайно. В секрете держал свою женитьбу Джон Корбетт, звезда "Секса в большом городе", женившийся после 20 лет отношений на модели и актрисе Бо Дерек.

Но Фокус собрал самые громкие и роскошные свадьбы лета 2021 года.

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Китти Спенсер и Майкл Льюис: 6 платьев от Dolce & Gabbana

Племянница принцессы Дианы и любимая модель Доменико Дольче и Стефано Габбана очень долго готовилась к браку с южноафриканским бизнесменом Майклом Льюисом. Пару разделяет большая разница в возрасте – более 30 лет, к тому же Льюис, когда они познакомились, был в процессе развода.

Пара обручилась еще в 2019 году, и когда жених подарил леди Китти кольцо стоимостью в почти полмиллиона долларов, стало ясно, что скромной свадьбы не будет. Время в самоизоляции Китти потратила с пользой. Спланировано было грандиозное торжество, которое стало главным модным событием лета, затмив даже возобновившиеся Недели моды.

[ + – ] Все фото: Instagram kitty.spencer Фото: Соцсети

Для невесты Дольче и Габбана создали шесть восхитительных платьев, включая главное, белоснежное, в котором невеста шла к алтарю.

"Она хотела сохранить довольно традиционный покрой, но в то же время она хотела иметь вневременное очарование. Все было очень естественно и аутентично. Леди Китти Спенсер описала нам платье своей мечты, и мы попытались воплотить ее пожелания", – рассказали дизайнеры.

[ + – ] Все фото: Instagram kitty.spencer

В ночь перед свадьбой Китти была в голубом тюлевом платье и накидке, расшитой цветами, также сделанными для нее Dolce & Gabbana.

После церемонии она переоделась в шелковое платье, украшенное цветами и кристаллами, и расписанное вручную. А на танцах появилась в золотом платье и массивных украшениях.

[ + – ] Свадьба Китти Спенсер — видео

К следующему дню для нее было подготовлено еще два наряда, в цветах и кружеве, конечно же, от Dolce & Gabbana.

И все эти ослепительные наряды невеста демонстрировала в подходящем интерьере. Свадьба прошла в Италии, на вилле Альдо Брандини, старинном палаццо в городке Фраскати в окрестностях Рима.

На церемонию позвали больше сотни гостей, в том числе британскую певицу Пикси Лотт, Мэй Маск — мать Илона Маска, сестер Китти — близнецов Элизу и Амелию Спенсер, взрослых детей жениха от первого брака и многих других.

К алтарю невесту вели ее брат и кузен. Отец, Чарльз Спенсер, на свадьбе не присутствовал, сообщив, что получил травму.

Не надела Китти и фамильную тиару, в которой выходила замуж ее тетя, леди Диана. По слухам, из уважения к леди Ди и ее памяти.

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Гарри Герберт и Клода Маккена: свадьба в "Аббатстве Даунтон"

Этим летом браком сочетался и Гарри Герберт, также имеющий непосредственное отношение к королевской британской семье. Гарри — крестник королевы Елизаветы II и сын лорда Порчестера, 7-го графа Карнарвон, который был близким другом и гоночным менеджером королевы с 1969 года до своей смерти в 2001-м. Его супругой стала — 42-летняя Клода Маккена, известный шеф-повар.

[ + – ] Свадьба Гарри Герберта и Клоды Маккена Фото: Instagram clodagh_mckenna

Достопочтенный Гарри Герберт продемонстрировал, что, несмотря на солидный возраст, а ему исполнилось уже 62 года, свадьбу можно и нужно отмечать с размахом.

Для церемонии в традиционном английском стиле он отправился к своему родственнику и еще одному крестнику королевы, Джорджу Герберту, 8-му графу Карнарвон в роскошный замок Хайклер.

[ + – ] Свадьба Гарри Герберта и Клоды Маккена [ + – ] Свадьба Гарри Герберта и Клоды Маккена

Замок Хайклер — одно из самых известных поместий Британии, бывшее съемочной площадкой для десятков фильмов и сериалов, включая культовый сериал "Аббатство Даунтон", "приютило" несколько десятков гостей, среди которых был даже бывший канцлер Джордж Осборн.

Клода Маккена для церемонии выбрала платье в бохо-стиле, а ее жених – элегантный серый костюм. В часовню и обратно они ехали в конном экипаже, а праздничный стол накрыли в саду.

Словом, праздник удался на славу. Тем более, что счастливым молодоженам не пришлось далеко идти домой. Проживать они будут на территории поместья – в 300-летнем коттедже.

Паола Фенди и Арам Ахмед: свадьба на Ибице в стиле эпохи Возрождения

До того, как леди Китти Спенсер устроила шикарную свадьбу в стиле Dolce & Gabbana, первенство по самым роскошным церемониям этого лета принадлежало наследнице модного дома Fendi.

[ + – ] Свадьба Паолы Фенди и Арама Ахмеда Фото: Raquel Benito Romero

Паола Фенди вышла замуж за Арама Ахмеда в соборе XVII века на испанском острове Ибица. По ее словам, планировала свадьбу давно и хотела, чтобы все прошло на высшем уровне – с толпой гостей, шикарной вечеринкой и изобильно накрытыми столами.

Пара познакомилась в Лондоне благодаря друзьям, и Паола, по ее же словам, совершенно потеряла голову от британского акцента Арама Ахмеда. Чем занимается ее избранник – неизвестно. Ясно, впрочем, что он человек состоятельный – для возлюбленной он уже приобрел квартиру в Нью-Йорке. Впрочем, Паола, кроме того, что является наследницей модного дома, имеет и собственный доход: девушка работает в знаменитом аукционном доме Christie's помощником вице-президента по послевоенному и современному искусству.

[ + – ] Свадьба Паолы Фенди и Арама Ахмеда

Церемония прошла с истинно итальянским размахом. На свадьбу пригласили 250 гостей, которые съехались со всего мира, свадебный ужин накрыли в роскошном спа-отеле Atzaró Agroturismo.

На церемонию невеста выбрала кружевное платье от Valentino, причем занимался им сам креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли. Он дружит с ее бабушкой, также Паолой, еще с тех времен, когда только начинал работу в мире моды. При создании платья из старинных кружев, Пьерпаоло вдохновлялся картинами эпохи Возрождения, в том числе знаменитой "Дамой с горностаем" Леонардо да Винчи.

[ + – ] Свадьба Паолы Фенди и Арама Ахмеда

Свой образ Паола Фенди дополнила классическими лодочками от Manolo Blahnik и, внезапно, сумочкой своего семейного бренда — винтажной, которая принадлежала еще ее матери.

[ + – ] Свадьба Паолы Фенди и Арама Ахмеда [ + – ] Свадьба Паолы Фенди и Арама Ахмеда

Следуя обычаю брать на свадьбу что-то старое, Паола надела старинные фамильные серьги с бриллиантами и жемчугом, а "чем-то синим" стал маленький бантик, вшитый Пиччоли в ее юбку. А волосы невеста украсила цветами из семейного сада.

Жених оделся в стиле Джеймса Бонда: белый пиджак и черные брюки.

Вечеринка прошла в апельсиновом саду, а угощали гостей, среди прочего, лимончелло по семейному рецепту бабушки Фенди, испанским хамоном и засахаренным миндалем, который в Италии дарят на свадьбах на удачу.

[ + – ] Свадьба Паолы Фенди и Арама Ахмеда

Первый танец молодожены станцевали под Strangers in the Night Фрэнка Синатры.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон: ковбойские сапожки и платье от Vera Vong

Пока европейские селебрити устраивают свадьбы в старинных палаццо, американская певица Гвен Стефани показала, что такое церемония в стиле кантри.

[ + – ] Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Для Гвен брак с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном стал вторым. Под венец певица пошла в экстравагантном платье, специально заказанном у знаменитой Веры Вонг, сделавшей себе имя в индустрии свадебных нарядов.

Блейк просил руки невесты у ее сыновей и готовился заранее. Для церемонии он построил часовню на своем ранчо в Оклахоме и новый дом для своей возлюбленной.

Для свадьбы Гвен Стефани выбрала два белых платья. На церемонию Гвен надела платье с глубоким декольте в виде сердца и белую фату, со шлейфом, на котором были вышиты их с Шелтоном имена, а также имена детей Гвен от первого брака с Гэвином Россдэйлом: Кингстон, Зума и Аполло.

[ + – ] Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона [ + – ] Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Для свадебного ужина певица переоделась в мини-платье с изображением голубей, символизирующий молодоженов, и трех птенцов, символизирующих трех ее сыновей. Наряд она дополнила ковбойскими полусапожками Le Silla на высоком каблуке и короткой фатой с вышитыми цветами и бантом.

[ + – ] Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона Фото: Instagram gwenstefani

По ранчо пара каталась на гольф-машине, а с тортом решили не мудрить и заказали именно такой, какой ожидаешь увидеть на свадьбе: пятиярусный, с кремовыми цветами и сахарными фигурками жениха и невесты.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис: лаванда, бриллианты и платья из Киева

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина и ее избранник, французский теннисист Гаэль Монфис познакомились в соцсетях и встречались несколько лет. По словам Элины, все произошло внезапно – Гаэль оставил комментарий под ее фото, завязалась беседа, а когда они встретились на очередном турнире, то уже не могли расстаться. Однако на все расспросы журналистов, когда же ожидать свадьбы, пара деликатно отмалчивалась. Более того, в 2020-м они объявили о том, что расходятся, но вскоре начали встречаться вновь.

[ + – ] Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Istagram/Элина Свитолина [ + – ] Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Istagram/Элина Свитолина

И вот, в апреле 2021 года сразу после турнира в Майами Монфис попросил пятую ракетку мира стать его женой. Все было обставлено романтично: предложение француз сделал в Альпах, на фоне горного пейзажа.

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Для свадьбы пара выбрала не менее знаменательную дату – сразу после турнира в Уимблдоне. Церемония состоялась на берегу Женевского озера в городке Неон. Невеста рассказывала, что изначально хотела закатить роскошное торжество на 300 гостей, потом, из-за пандемии коронавируса, думала устроить камерную церемонию для 25 самых близких людей, однако остановилась на среднем варианте – пригласила 75 гостей.

[ + – ] Элина Свитолина и Гаэль Монфис: молодожены разрезают торт

Над свадебным образом Свитолина работала в паре с дизайнером Вирджилом Абло, основателем бренда Off-White и креативным директором мужской линии Louis Vuitton.

"Мы с ним знакомы давно и я была уверена, что именно он поможет воплотить в жизнь мою мечту", — рассказала теннисистка.

[ + – ] Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Istagram/Элина Свитолина [ + – ] Элина Свитолина с братом Фото: Istagram/Элина Свитолина

Итогом стал брючный костюм с накидкой и шлейфом лавандового цвета. В тех же тонах был и костюм Монфиса.

Свой образ Элина дополнила бриллиантовыми серьгами, браслетом и украшением для волос от британского бренда Maximilian, а обручальные кольца жениха и невесты были от признанного мастера такого рода украшений – ювелирного дома GRAFF. Впрочем, как и помолвочное кольцо. По слухам, оно обошлось Монфису в 700 тысяч евро.

Впрочем, одним нарядом украинка не ограничилась – она еще дважды меняла наряды для вечеринки и оба платья прибыли в Швейцарию из Киева. Как и пеньюар с перьями, который Элина выбрала для первой ночи в отеле. По ее словам, она любит украинские бренды, сотрудничает с ними и всегда старается их поддерживать.

[ + – ] Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса [ + – ] Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса [ + – ] Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Интересные детали: букет невесты и бутоньерка жениха были из цветов гортензии, а на ее расшитой кристаллами накидке было вышито "Любовь всегда побеждает" на английском. Свадебный торт также украшали цветы.

[ + – ] Все фото: Instagram elisvitolina

Медовый месяц теперь уже мадам Монфис и ее избранник проведут на Мартинике, откуда Гаэль родом.