Умер участник вокального шоу "Голос страны" Владимир Каверин

Мужчина пережил оккупацию

На Киевщине умер участник украинского вокального шоу Владимир Каверин.

Такую информацию у себя на странице в Фейсбук сообщил руководитель Центрального дворца культуры Черновцов Александр Мадей.

О трагическом известии стало известно 11 ноября. Что стало причиной смерти музыканта пока неизвестно.

Мужчине было 67 лет, однако за свою жизнь ему пришлось пережить оккупацию. В начале полномасштабной войны в Украине певец и моряк жил в Гостомеле. Именно это место попало под оккупацию российских войск. К счастью, ему удалось выжить. Однако уже через год сердце участника вокального шоу остановилось.

Известно, что Владимир Каверин был моряком, с 2014 года жил и работал в Черновцах, где успел запомниться своим творчеством. Уже потом Владимир переехал жить в Киевскую область в Гостомель.

В 2021 году принял участие в популярном украинском вокальном шоу "Голос страны" 11 сезон. Тогда 65-летний мужчина прошел отбор на слепых прослушиваниях. Владимир исполнил песню группы The Hardkiss — "Журавли". Тогда к Каверину повернулся певец и тренер проекта Олег Винник.

За два года после окончания проекта видео с выступлением Владимира Каверина набрало более 3 миллионов просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб участник кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молотов.